Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Konsolidasi BUMN, Tinggal Proses Cut Loss dan Hapus Buku

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 30 September 2026 |21:38 WIB
Konsolidasi BUMN, Tinggal Proses Cut Loss dan Hapus Buku
Konsolidasi BUMN, Tinggal Proses Cut Loss dan Hapus Buku (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah membuka ruang bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melakukan cut loss dan penghapusan buku atas sejumlah kewajiban atau piutang bermasalah. Kebijakan tersebut dimungkinkan setelah terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengelolaan BUMN.

Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Indonesia Dony Oskaria mengatakan, proses cut loss dan hapus buku terhadap sejumlah persoalan di BUMN dilakukan untuk mempercepat proses konsolidasi BUMN. 

"Sejauh ini berjalan terus. Jadi kita harapkan sampai akhir tahun semuanya beres. Karena yang terakhir itu agak kepending, tinggal di proses cut loss dan hapus buku," kata Dony saat ditemui di Istana Negara, Rabu (30/9/2026).

Dony menjelaskan dengan terbitnya PP Pengelolaan BUMN memberikan landasan bagi perusahaan pelat merah untuk melakukan cut loss dan hapus buku sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Karena keluarnya PP Pengelolaan BUMN sudah keluar, di mana di situ diperbolehkan untuk melakukan cut loss dan hapus buku. Tentunya proses cut loss dan hapus buku ini juga mengikuti ketentuan yang berlaku," ujarnya.

Dony juga menegaskan, kebijakan penghapusan buku tidak serta-merta menghilangkan persoalan yang menjadi penyebab munculnya kerugian. Apabila terdapat dugaan tindakan yang tidak baik dalam proses sebelumnya, aspek tersebut tetap dapat ditelusuri.

"Cut loss dan hapus buku ini tidak menutup jika proses ini dulu disebabkan oleh sesuatu yang tidak baik. Itu tidak menutup aspek itunya," tegas Dony.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/17/320/3242742/bumn-nUQK_large.jpg
Bulog hingga Perhutani Tetap Jadi Perum, Wacana Ubah Status Jadi Persero Dihentikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/15/320/3242281/bp_bumn-RqWD_large.jpg
BP BUMN Targetkan Penyelesaian Kasus Proyek LRT City Paling Lambat 15 Oktober 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/05/320/3240268/apn-UXYj_large.jpg
Pesan Wakil Kepala BP BUMN ke Agrinas Palma, Ingatkan Tata Kelola Perusahaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/01/320/3239381/dony-kXfV_large.jpg
Kepala BP BUMN Ingatkan Tugas Ini ke BUMN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/31/320/3239234/prabowo_subianto-ATLf_large.png
Prabowo Tutup 290 BUMN Rugi: Kita Hemat Rp50 Triliun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/21/320/3237541/menkeu_purbaya-OrMS_large.jpg
6 Fakta Saham BUMN di Kereta Cepat Dialihkan ke Purbaya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement