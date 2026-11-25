Ary Bastari Gantikan Low Tuck Kwong Jadi Dirut Bayan Resources, Hartanya Tembus Rp44 Miliar

JAKARTA - PT Bayan Resources Tbk (BYAN) resmi memiliki direktur utama baru. Pemegang saham menunjuk Ary Bastari untuk menggantikan Low Tuck Kwong dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar pada Senin, 23 November 2026.

Pergantian pucuk pimpinan tersebut menjadi bagian dari perombakan jajaran direksi dan komisaris Bayan Resources. Perubahan susunan pengurus perusahaan tambang batu bara ini terjadi setelah BYAN diakuisisi oleh perusahaan milik pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau yang dikenal sebagai Haji Isam.

Penunjukan Ary Bastari menarik perhatian karena dirinya memiliki pengalaman panjang di sektor energi, khususnya industri batu bara. Sebelum bergabung dengan Bayan Resources, Ary menjabat sebagai Direktur Batu Bara PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI).

Tak hanya memiliki rekam jejak panjang di sektor energi, Ary juga tercatat memiliki harta kekayaan mencapai Rp44,08 miliar berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik 2025.

Lantas, seperti apa profil dan kekayaan Ary Bastari, direktur utama baru Bayan Resources yang menggantikan Low Tuck Kwong? Berikut ulasannya, sebagaimana dirangkum Okezone dari laman resmi PLN EPI dan data LHKPN, Jakarta, Selasa (24/11/2026).

Profil Ary Bastari

Ary Bastari lahir di Jakarta pada 4 Agustus 1965. Dia memiliki latar belakang pendidikan hukum dan manajemen.