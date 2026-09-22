RKAB Terbit, Bayan Kantongi Tambahan Kuota Produksi 20 Juta Ton

JAKARTA - PT Bayan Resources Tbk (BYAN) mendapatkan tambahan kuota produksi batu bara hingga 20 juta ton melalui perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026 untuk tiga anak perusahaannya. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan tambahan kuota tersebut diberikan berdasarkan hasil evaluasi dan tidak berkaitan dengan aksi korporasi peralihan kepemilikan saham Bayan.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan tambahan kuota produksi tersebut diberikan setelah melalui evaluasi terhadap perseroan.

"Bayan kan punya banyak sebetulnya. Kemarin yang belum kan 3 (anak perusahaan). Angkanya 15-20 juta ton, total untuk 3 itu," ujar Tri saat ditemui seusai acara Hari Jadi Pertambangan dan Energi ke-81 di Jakarta, Senin (21/9/2026).

Tri menegaskan penerbitan RKAB Bayan yang sempat terlambat disebabkan masih terdapat sejumlah persyaratan yang belum dapat dipenuhi oleh perusahaan. Tiga anak usaha Bayan yang telah mendapatkan persetujuan RKAB 2026 tersebut yakni PT Tiwa Abadi (TA), PT Tanur Jaya (TJ), dan PT Fajar Sakti Prima (FSP).

Ia menjelaskan, dalam prosesnya terdapat isu yang kemudian dikaitkan dengan aksi korporasi peralihan kepemilikan saham dari Low Tuck Kwong dan Elaine Low selaku pemegang saham pengendali Bayan kepada PT Jhonlin Baratama milik Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam.