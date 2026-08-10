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Seskab Teddy Bertemu Haji Isam, Bahas Apa?

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 10 Agustus 2026 |16:17 WIB
Seskab Teddy Bertemu Haji Isam, Bahas Apa?
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya melakukan pertemuan dengan pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad. (Foto: Okezone.com/Seskab)
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JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya melakukan pertemuan dengan pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam. Pertemuan tersebut membahas perkembangan investasi dan hilirisasi di sejumlah sektor.

Seskab Teddy dan Haji Isam membahas perkembangan investasi di sektor pertambangan, hilirisasi, agribisnis, energi, dan logistik. Berbagai sektor tersebut dinilai memiliki peran dalam mendukung penguatan pertumbuhan ekonomi nasional.

“Haji Isam merupakan pelaku usaha yang memiliki pengalaman di berbagai sektor tersebut,” tulis akun Instagram Sekretariat Kabinet (@sekretariat.kabinet) pada Senin (10/8/2026).

Dalam pertemuan itu, Seskab Teddy juga menekankan komitmen pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan kondusif. Pemerintah juga terus memperkuat kerja sama dengan kalangan dunia usaha untuk mendukung berbagai agenda ekonomi nasional.

“Seskab menegaskan bahwa Pemerintah terus mendorong terciptanya iklim investasi yang sehat dan kondusif serta memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha untuk mempercepat hilirisasi, meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, dan membuka lebih banyak lapangan kerja,” tutup unggahan itu.

(Feby Novalius)

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