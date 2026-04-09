Daftar Saham Pengusaha Kalimantan Haji Isam yang Melantai di BEI

JAKARTA — Daftar saham pengusaha Kalimantan Haji Isam yang melantai di BEI.

Pengusaha asal Kalimantan Selatan, Haji Isam, memiliki sejumlah saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Beberapa di antaranya bergerak di sektor pertambangan, perkebunan, hingga ritel makanan cepat saji.

Salah satu saham yang menjadi perhatian pada perdagangan hari ini adalah PT Dana Brata Luhur Tbk (TEBE), yang mengalami penurunan signifikan.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, pada pukul 10.53 WIB, saham TEBE turun 13,74 persen ke level Rp1.350 per saham, dengan nilai transaksi mencapai Rp13,84 miliar.

Selain TEBE, Haji Isam juga tercatat memiliki saham di PT Jhonlin Agro Raya Tbk (JARR), perusahaan perkebunan yang melaksanakan penawaran umum perdana saham (IPO) pada Agustus 2022.

Ia juga memiliki PT Pradiksi Gunatama Tbk (PGUN), yang bergerak di bidang pengolahan kelapa sawit terpadu.