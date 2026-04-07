IHSG Sesi I Tertekan 0,29 Persen ke Level 6.969

Tangguh Yudha , Jurnalis-Selasa, 07 April 2026 |12:31 WIB
IHSG Sesi I Tertekan 0,29 Persen ke Level 6.969
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terkoreksi 0,29 persen ke level 6.969 pada perdagangan sesi pertama, Selasa (7/4/2026).

Untuk diketahui, pada sesi pembukaan di pagi hari tadi IHSG sumringah di level 7.001. Namun beberapa menit berjalan, IHSG mengalami tekanan dan sempat menyentuh level terendah di 6.942.

Hingga siang ini, volume perdagangan tercatat di 16,23 miliar lembar saham dengan nilai transaksi di angka Rp7,2 triliun. Adapun frekuensi yang terjadi sebanyak 1,1 juta kali. Dan dari sisi market cap atau kapitalisasi pasar, di angka Rp12,2 triliun.

Tercatat sebanyak 271 emiten saham mengalami kenaikan dan 398 emiten saham mengalami penurunan. Kemudian 289 emiten saham lainnya mengalami stagnan atau tidak berubah.

Tekanan terhadap IHSG terutama berasal dari sektor industri yang mengalami koreksi hingga 2,12 persen. Disusul sektor non siklikal yang turun 1,04 persen.

Pelemahan juga berlaku untuk sektor siklikal yang turun 0,70 persen, sektor properti turun 0,44 persen, sektor bahan baku melemah 0,48 persen, dan sektor transportasi turun 0,61 persen.

 

