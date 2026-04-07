JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berhasil rebound. IHSG dibuka menguat 0,17 persen ke level 7.001,28 pada perdagangan hari ini, Selasa (7/4/2026).

Beberapa menit berjalan, IHSG melanjutkan penguatan 0,25 persen ke 7.006, dengan 317 saham di zona hijau, 132 melemah, dan 509 lainnya stagnan.

Transaksi awal menyentuh Rp372 miliar, dengan volume 863 juta lembar saham.

Indeks LQ45 melemah 0,10 persen ke 707, indeks JII menguat 0,03 persen ke 476, indeks MNC36 menguat 0,03 persen ke 302, dan IDX30 melemah 0,12 persen ke 387.

Untuk indeks sektoral yang kompak di zona hijau seperti energi, konsumer siklikal, properti, infrastruktur, bahan baku, transportasi, keuangan, industri, kesehatan. Sedangkan yang melemah ada konsumer non siklikal, teknologi.



(Dani Jumadil Akhir)

