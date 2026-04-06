IHSG Hari Ini Lesu, Ditutup Melemah ke 6.989

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berakhir melemah pada perdagangan hari ini. IHSG hari ini turun 37,35 poin atau 0,53% ke level 6.989,43.

Pada penutupan perdagangan, Senin (6/4/2026), terdapat 264 saham menguat, 437 saham melemah dan 257 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp15,2 triliun dari 27,7 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 turun 0,95 persen 707, indeks JII turun 0,64 persen 476, indeks IDX30 turun 0,13 persen ke 388 dan indeks MNC36 menguat 0,14 persen ke 302.

Kemudian indeks sektoral mayoritas berada di zona merah yaitu konsumer non siklikal, infrastruktur, industri, properti, teknologi, keuangan, industri. Sedangkan yang menguat ada energi, konsumer siklikal dan bahan baku.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu saham PT Insight Investments Management Tbk (XILV) naik 34,58 persen ke Rp134, PT Voksel Electric Tbk (VOKS) naik 34,04 persen ke Rp252, dan saham PT Sinergi Inti Plastindo Tbk (ESIP) naik 25,37 persen ke Rp84.