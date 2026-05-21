IHSG Sesi I Makin Lesu, Terkoreksi 2,76 Persen ke 6.144

JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih lesu hingga penutupan perdagangan siang ini. IHSG ditutup turun 174 poin atau 2,76 persen ke level 6.144.

Pada sesi pembukaan, IHSG dibuka menguat di level 6.366. Sepanjang perdagangan, IHSG sempat menyentuh level tertinggi di 6.373, kemudian juga menyentuh level terendah di 6.134.

Aktivitas perdagangan tercatat cukup tinggi. Volume transaksi mencapai 18,8 miliar lembar saham dengan nilai transaksi Rp9,7 triliun. Frekuensi perdagangan tercatat sebanyak 1,2 juta kali transaksi.

Sementara itu, kapitalisasi pasar tercatat berada di kisaran Rp10.600 triliun. Dari keseluruhan saham yang diperdagangkan, sebanyak 126 emiten bergerak menguat, 633 emiten melemah, dan 200 saham lainnya stagnan.

Dari sisi top gainers, Satria Mega Kencana (SOTS) memimpin setelah melonjak 25 persen. Posisi berikutnya ditempati Kobexindo Tractors (KOBX) yang naik 16,67 persen, serta Alakasa Industrindo (ALKA) yang menguat 14,81 persen.