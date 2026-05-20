IHSG Ditutup Turun ke 6.318,50 Usai BI Naikkan Suku Bunga

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup lesu pada akhir perdagangan hari ini. IHSG turun 52,18 poin atau 0,82% ke level 6.318,50.

Usai pengumuman kenaikan suku bunga Bank Indonesia menjadi 5,25%, pada penutupan perdagangan tercatat 217 saham menguat, 510 saham melemah, dan 232 saham stagnan. Nilai transaksi perdagangan mencapai Rp21,8 triliun dari 37,8 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 melemah 0,65% ke 630, indeks JII turun 1,99% ke 401, indeks IDX30 melemah 0,38% ke 360, dan indeks MNC36 melemah 0,01% ke 281.

Kemudian, indeks sektoral kompak berada di zona merah yaitu konsumer non-siklikal, konsumer siklikal, properti, industri, teknologi, energi, bahan baku, transportasi, dan kesehatan, kecuali keuangan dan infrastruktur yang menguat.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT LCK Global Kedaton Tbk (LCKM) naik 29,33% ke Rp194, PT Super Energy Tbk (SURE) naik 24,89% ke Rp2.960, dan PT Pacific Strategic Financial Tbk (APIC) naik 24,81% ke Rp1.610.

Adapun saham-saham yang masuk top losers antara lain PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk (RELI) turun 15% ke Rp510, PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) turun 14,74% ke Rp660, dan PT BSA Logistics Indonesia Tbk (WBSA) turun 14,67% ke Rp785.

(Feby Novalius)

