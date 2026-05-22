Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke 6.113

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 22 Mei 2026 |16:37 WIB
IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke 6.113
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini ditutup di zona hijau. (Foto: Okezone.com/Aldhi Chandra)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini ditutup di zona hijau. Pada sesi terakhir perdagangan, IHSG naik 18,5 poin atau 0,30% ke level 6.113,44.

Pada penutupan perdagangan, Jumat (22/5/2026), terdapat 346 saham menguat, 372 saham melemah, dan 241 saham stagnan. Nilai transaksi perdagangan mencapai Rp10,2 triliun dari 18,5 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 menguat 0,66 persen ke level 620, indeks JII naik 1,61 persen ke level 386, indeks IDX30 menguat 0,73 persen ke level 354, dan indeks MNC36 naik 1,03 persen ke level 277.

Kemudian, indeks sektoral kompak berada di zona hijau, yaitu sektor konsumer nonsiklikal, konsumer siklikal, properti, industri, teknologi, energi, bahan baku, transportasi, kesehatan, dan infrastruktur. Sementara sektor keuangan tercatat melemah.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT Dafam Property Indonesia Tbk (DFAM) naik 28,44 persen ke Rp140, PT Paramita Bangun Sarana Tbk (PBSA) naik 25 persen ke Rp850, dan PT Citra Tubindo Tbk (CTBN) naik 25 persen ke Rp5.750.

Adapun saham-saham yang masuk top losers antara lain PT Danareksa Investment Management Tbk (XDIF) turun 15 persen ke Rp306, PT Pembangunan Graha Lestari Indah Tbk (PGLI) turun 14,90 persen ke Rp177, dan PT Asia Pramulia Tbk (ASPR) turun 14,79 persen ke Rp288.

(Feby Novalius)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/22/278/3220022//ihsg-HkbU_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Anjlok, Turun ke Level 5.900
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/21/278/3219978//mnc_forum_ke_82-uFB4_large.jpg
OJK Ungkap 4 Penyebab IHSG Melemah Sejak Awal 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/21/320/3219913//ihsg_melemah-RK9x_large.jpg
IHSG Kebakaran, Ditutup Anjlok 3,54% ke 6.094
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/21/278/3219837//ihsg_melemah-S4Gu_large.jpg
IHSG Sesi I Makin Lesu, Terkoreksi 2,76 Persen ke 6.144
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/21/278/3219784//ihsg-WZK4_large.jpg
IHSG Rebound, Dibuka Menguat ke Level 6.366
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/278/3219668//ihsg_melemah-OfWi_large.jpg
IHSG Ditutup Turun ke 6.318,50 Usai BI Naikkan Suku Bunga
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement