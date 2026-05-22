IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke 6.113

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini ditutup di zona hijau. Pada sesi terakhir perdagangan, IHSG naik 18,5 poin atau 0,30% ke level 6.113,44.

Pada penutupan perdagangan, Jumat (22/5/2026), terdapat 346 saham menguat, 372 saham melemah, dan 241 saham stagnan. Nilai transaksi perdagangan mencapai Rp10,2 triliun dari 18,5 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 menguat 0,66 persen ke level 620, indeks JII naik 1,61 persen ke level 386, indeks IDX30 menguat 0,73 persen ke level 354, dan indeks MNC36 naik 1,03 persen ke level 277.

Kemudian, indeks sektoral kompak berada di zona hijau, yaitu sektor konsumer nonsiklikal, konsumer siklikal, properti, industri, teknologi, energi, bahan baku, transportasi, kesehatan, dan infrastruktur. Sementara sektor keuangan tercatat melemah.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT Dafam Property Indonesia Tbk (DFAM) naik 28,44 persen ke Rp140, PT Paramita Bangun Sarana Tbk (PBSA) naik 25 persen ke Rp850, dan PT Citra Tubindo Tbk (CTBN) naik 25 persen ke Rp5.750.

Adapun saham-saham yang masuk top losers antara lain PT Danareksa Investment Management Tbk (XDIF) turun 15 persen ke Rp306, PT Pembangunan Graha Lestari Indah Tbk (PGLI) turun 14,90 persen ke Rp177, dan PT Asia Pramulia Tbk (ASPR) turun 14,79 persen ke Rp288.

(Feby Novalius)

