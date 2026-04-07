Anabatic Technologies (ATIC) Raup Laba Rp334,3 Miliar Sepanjang 2025

JAKARTA - PT Anabatic Technologies Tbk (ATIC) membukukan laba bersih Rp334,3 miliar sepanjang 2025. Laba perusahaan teknologi informasi (IT) tersebut tumbuh 13,2 persen dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp295,3 miliar.

Sementara itu, pendapatan perseroan justru turun menjadi Rp8,47 triliun seiring dengan turunnya laba usaha menjadi Rp547,01 miliar.

“Pencapaian ini menunjukkan bahwa strategi perusahaan untuk terus beradaptasi dan memperkuat fokus pada solusi serta layanan teknologi memberikan hasil yang positif. Kami berkomitmen untuk terus menghadirkan inovasi yang relevan dan memberikan nilai tambah bagi pelanggan,” ujar Presiden Direktur Anabatic Technologies Harry Surjanto Hambali dalam keterangan Selasa (7/4/2026).

Dia menuturkan, pencapaian ini mencerminkan konsistensi strategi perusahaan dalam memperkuat fokus pada solusi dan layanan teknologi informasi yang relevan dengan kebutuhan pasar yang terus berkembang. Pertumbuhan tersebut menjadi bagian dari upaya perusahaan dalam menjaga kinerja yang berkelanjutan di tengah dinamika industri teknologi yang semakin kompetitif, sekaligus memperkuat fondasi bisnis jangka panjang.

Memasuki 2026, Anabatic akan fokus pada pengembangan bisnis diarahkan pada penambahan dan diversifikasi solusi teknologi yang sejalan dengan dinamika kebutuhan pasar serta perkembangan teknologi digital.