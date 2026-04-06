OJK, BEI dan KSEI Rampungkan Reformasi Transparansi Pasar Modal Indonesia

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan pasar modal Indonesia kini memiliki tingkat transparansi dan granularitas data yang lebih unggul dibandingkan sejumlah yurisdiksi global.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, mengatakan keunggulan tersebut tercermin dari berbagai kebijakan reformasi yang telah diimplementasikan sepanjang 2026.

"Kebijakan yang ditempuh OJK bersama SRO dalam penyelesaian 4 proposal ini telah selaras dengan standar dan praktik yang berlaku di berbagai yurisdiksi global. Indonesia bahkan telah tercatat lebih unggul dalam hal transparansi dan granularisasi informasi ini di antaranya menyediakan ketersediaan data kepemilikan saham sampai batas di atas 1 persen," ujarnya dalam konferensi pers RDKB secara virtual, Senin (6/4/2026).

Hasan mengatakan, salah satu langkah konkret adalah publikasi data kepemilikan saham perusahaan terbuka melalui Bursa Efek Indonesia (BEI) yang mulai tersedia sejak 3 Maret 2026. Data tersebut memungkinkan investor mengakses informasi kepemilikan saham secara lebih terbuka.

Selain itu, OJK bersama Self-Regulatory Organization (SRO) juga mengimplementasikan pengumuman High Shareholding Concentration (HSC) sebagai early warning mechanism. Melalui skema ini, investor dapat mengidentifikasi saham dengan tingkat konsentrasi kepemilikan tinggi atau likuiditas terbatas.

Penguatan juga dilakukan pada sisi granularitas data investor. OJK telah menyetujui peningkatan klasifikasi investor menjadi 39 tipe, yang kini telah tersedia dan dipublikasikan secara rutin melalui situs BEI sejak 1 April 2026.