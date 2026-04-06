Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

OJK, BEI dan KSEI Rampungkan Reformasi Transparansi Pasar Modal Indonesia

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 06 April 2026 |12:58 WIB
BEI (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan pasar modal Indonesia kini memiliki tingkat transparansi dan granularitas data yang lebih unggul dibandingkan sejumlah yurisdiksi global.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, mengatakan keunggulan tersebut tercermin dari berbagai kebijakan reformasi yang telah diimplementasikan sepanjang 2026.

"Kebijakan yang ditempuh OJK bersama SRO dalam penyelesaian 4 proposal ini telah selaras dengan standar dan praktik yang berlaku di berbagai yurisdiksi global. Indonesia bahkan telah tercatat lebih unggul dalam hal transparansi dan granularisasi informasi ini di antaranya menyediakan ketersediaan data kepemilikan saham sampai batas di atas 1 persen," ujarnya dalam konferensi pers RDKB secara virtual, Senin (6/4/2026).

Hasan mengatakan, salah satu langkah konkret adalah publikasi data kepemilikan saham perusahaan terbuka melalui Bursa Efek Indonesia (BEI) yang mulai tersedia sejak 3 Maret 2026. Data tersebut memungkinkan investor mengakses informasi kepemilikan saham secara lebih terbuka.

Selain itu, OJK bersama Self-Regulatory Organization (SRO) juga mengimplementasikan pengumuman High Shareholding Concentration (HSC) sebagai early warning mechanism. Melalui skema ini, investor dapat mengidentifikasi saham dengan tingkat konsentrasi kepemilikan tinggi atau likuiditas terbatas.

Penguatan juga dilakukan pada sisi granularitas data investor. OJK telah menyetujui peningkatan klasifikasi investor menjadi 39 tipe, yang kini telah tersedia dan dipublikasikan secara rutin melalui situs BEI sejak 1 April 2026.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement