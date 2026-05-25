Medela Potentia (MDLA) Gandeng Jepang Garap Pasar Healthcare di Kamboja

JAKARTA - PT Medela Potentia Tbk (MDLA) melalui entitas anak Dynamic Argon Co., Ltd. (DAC) memperkuat ekspansi bisnis healthcare regional melalui kolaborasi strategis dengan perusahaan farmasi asal Jepang, Hisamitsu Pharmaceutical Co., Ltd di Kamboja.

Direktur Utama Medela Potentia Juliwaty menegaskan komitmen jangka panjang grup dalam mendukung pengembangan sektor kesehatan di kawasan. Pihaknya juga menyoroti pentingnya memperkuat akses healthcare melalui kemitraan strategis dan jaringan distribusi yang andal.

"Medela Potentia melalui ekosistem joint venture termasuk Dynamic Argon memperkuat akses kesehatan dan menghadirkan inovasi healthcare terpercaya dunia lebih dekat kepada masyarakat Kamboja,” ujar Juliwaty dalam keterangannya, Jakarta, Senin (25/5/2026).

General Manager Dynamic Argon Co., Ltd Ivan Setiadi menyampaikan bahwa masyarakat Kamboja berhak mendapatkan akses terhadap produk kesehatan berkualitas tinggi yang telah diakui secara internasional dengan standar keamanan dan efektivitas yang baik.

“Kemitraan kami dengan Hisamitsu sejalan dengan komitmen jangka panjang dalam mendukung kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Kamboja. Kolaborasi ini bukan hanya tentang pertumbuhan bisnis, tetapi juga tentang memperluas akses masyarakat terhadap produk kesehatan berkualitas," katanya.

Direksi Dynamic Argon Co., Ltd Budi Lim menambahkan bahwa kerja sama ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan perusahaan healthcare global terhadap sektor kesehatan dan ekosistem distribusi di Kamboja.

“Melalui kolaborasi yang kuat antara mitra regional dan lokal, kami percaya Kamboja memiliki peluang besar untuk memperluas akses terhadap produk kesehatan berkualitas tinggi. Kemitraan dengan Hisamitsu ini juga mencerminkan kekuatan ekosistem distribusi healthcare yang telah dibangun bersama Dynamic Argon,” ungkapnya.