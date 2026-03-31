Emiten Farmasi (MDLA) Raih Laba Rp398,1 Miliar di 2025, Naik 16%

JAKARTA - Emiten farmasi PT Medela Potentia Tbk (MDLA) meraup laba bersih Rp398,1 miliar pada 2025. Laba ini naik16 persen secara tahunan (year on year/yoy). Capaian ini didukung oleh pertumbuhan pendapatan sebesar Rp14,89 triliun.

Direktur Utama Medela Potentia Krestijanto Pandji, mengatakan capaian tersebut mencerminkan stabilitas fundamental bisnis yang didukung oleh penguatan sistem distribusi dan optimalisasi operasional di tengah dinamika industri kesehatan nasional.

"Pertumbuhan laba bersih dua digit menjadi salah satu indikator positif kinerja Perseroan sepanjang tahun 2025. Ke depan, Perseroan akan tetap fokus menjaga stabilitas pertumbuhan melalui penguatan infrastruktur logistik dan optimalisasi portofolio bisnis,” ujarnya dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (31/3/2026).

Sepanjang 2025, MDLA memperkuat portofolio bisnis melalui penambahan delapan prinsipal baru yang terdiri dari dua prinsipal produk obat resep, dua prinsipal consumer health, serta empat prinsipal alat kesehatan. Diversifikasi ini diharapkan dapat memperkaya solusi distribusi yang ditawarkan sekaligus meningkatkan daya saing Perseroan di industri kesehatan.

Di sisi infrastruktur, MDLA juga terus memperkuat kapabilitas distribusi sebagai bagian dari strategi peningkatan kapasitas dan efisiensi operasional.

Pada Mei 2025, MDLA mengakuisisi National Distribution Center (NDC) 1 seluas 10.000 meter persegi dengan kapasitas 13.525 pallet di Kawasan Industri Jababeka II, Cikarang, Jawa Barat, di mana fasilitas NDC 1 ini telah menjadi bagian integral dari infrastruktur distribusi Perseroan selama lebih dari 10 tahun, dan sebelumnya dimanfaatkan oleh Perseroan melalui skema sewa dari perusahaan afiliasi.

Selain itu, Perseroan juga mengakuisisi lahan seluas 2,7 hektar di Kawasan Industri Jababeka I yang direncanakan untuk pengembangan NDC 2 PT Anugrah Argon Medica. Ekspansi ini akan semakin memperkuat kapabilitas warehouse sekaligus meningkatkan kecepatan dan kualitas layanan kepada pelanggan.