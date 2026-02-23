Potensi Rp30 Triliun, Emiten MDLA Siap Cuan dari Industri Pet Care

JAKARTA - Industri pet care Indonesia berdasarkan laporan Mordor Intelligence diproyeksikan mencapai USD1,83 miliar atau setara Rp30 triliun pada 2031. Dengan potensi sebesar itu, PT Medela Potentia Tbk (MDLA) melalui entitas anaknya, PT Anugrah Argon Medica (AAM) menjalin kerja sama dengan PT Compawnion Jadi Berkat (Compawnion).

Kolaborasi ini bertujuan memperluas distribusi produk makanan hewan berkualitas yang diteken pada 6 Februari 2026. Melalui kemitraan ini, AAM akan mendistribusikan produk inovasi lokal berbasis sains, Pawmeals Dog Food dan Catto Cat Food, ke jaringan pet shop dan ritel modern di seluruh Indonesia secara bertahap.

“Kami berterima kasih atas kepercayaan Compawnion kepada AAM sebagai mitra distribusi. Kami melihat betul bahwa visi dan kolaborasi untuk menghadirkan produk hewan kesayangan yang ideal ini adalah langkah untuk memperluas penetrasi pasar dan mendorong pertumbuhan bersama,” kata Direktur Utama AAM Juliwaty dalam keterangannya, Jakarta, Senin (23/2/2026).

Direktur Utama Compawnion Stephani Herman menyampaikan bahwa pemilihan AAM didasarkan pada kesamaan visi dalam menghadirkan produk berkualitas dengan harga yang tetap terjangkau.

“Berdasarkan riset lapangan yang kami lakukan di berbagai kota, AAM dikenal memiliki reputasi yang kuat serta standar layanan yang konsisten. Karena itu, kami meyakini AAM adalah mitra distribusi yang tepat untuk mendukung ekspansi kami dalam menghadirkan nutrisi hewan kesayangan yang biologis dan ideal di Indonesia, serta membawa manfaat berkelanjutan bagi pemilik hewan dan mitra ritel,” ujar Stephani.