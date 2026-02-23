Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Potensi Rp30 Triliun, Emiten MDLA Siap Cuan dari Industri Pet Care

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 23 Februari 2026 |14:55 WIB
Potensi Rp30 Triliun, Emiten MDLA Siap Cuan dari Industri Pet Care
Potensi Rp30 Triliun, Emiten MDLA Siap Cuan dari Industri Pet Care (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Industri pet care Indonesia berdasarkan laporan Mordor Intelligence diproyeksikan mencapai USD1,83 miliar atau setara Rp30 triliun pada 2031. Dengan potensi sebesar itu, PT Medela Potentia Tbk (MDLA) melalui entitas anaknya, PT Anugrah Argon Medica (AAM) menjalin kerja sama dengan PT Compawnion Jadi Berkat (Compawnion). 

Kolaborasi ini bertujuan memperluas distribusi produk makanan hewan berkualitas yang diteken pada 6 Februari 2026. Melalui kemitraan ini, AAM akan mendistribusikan produk inovasi lokal berbasis sains, Pawmeals Dog Food dan Catto Cat Food, ke jaringan pet shop dan ritel modern di seluruh Indonesia secara bertahap.

“Kami berterima kasih atas kepercayaan Compawnion kepada AAM sebagai mitra distribusi. Kami melihat betul bahwa visi dan kolaborasi untuk menghadirkan produk hewan kesayangan yang ideal ini adalah langkah untuk memperluas penetrasi pasar dan mendorong pertumbuhan bersama,” kata Direktur Utama AAM Juliwaty dalam keterangannya, Jakarta, Senin (23/2/2026).

Direktur Utama Compawnion Stephani Herman menyampaikan bahwa pemilihan AAM didasarkan pada kesamaan visi dalam menghadirkan produk berkualitas dengan harga yang tetap terjangkau.

“Berdasarkan riset lapangan yang kami lakukan di berbagai kota, AAM dikenal memiliki reputasi yang kuat serta standar layanan yang konsisten. Karena itu, kami meyakini AAM adalah mitra distribusi yang tepat untuk mendukung ekspansi kami dalam menghadirkan nutrisi hewan kesayangan yang biologis dan ideal di Indonesia, serta membawa manfaat berkelanjutan bagi pemilik hewan dan mitra ritel,” ujar Stephani.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/278/3200059/ihsg-XZnw_large.jpg
Penjelasan Emiten BUVA Dikaitkan Kasus Goreng Saham Minna Padi Aset Manajemen  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/320/3196660/toba_pulp_lestari-ARac_large.jpg
Izin Usaha Dicabut Prabowo, Toba Pulp Lestari: Belum Terima Keputusan Resmi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/278/3191580/tambang-1zXD_large.jpg
Emiten Tambang Perpanjang Kontrak Batu Bara di Australia Rp8,3 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185666/digitalisasi_di_sektor_kesehatan-jeIk_large.png
Digitalisasi Sektor Kesehatan, Ini Langkah Emiten Farmasi MDLA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/278/3180447/laba_emiten_bank-iByX_large.jpg
Emiten Bank (BCIC) Cetak Laba Rp63,74 Miliar di Kuartal III-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/278/3179154/emiten_ppre-dEr5_large.jpg
Emiten Konstruksi (PPRE) Raih Kontrak Baru di Proyek Tambang Nikel Konawe
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement