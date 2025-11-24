Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Digitalisasi Sektor Kesehatan, Ini Langkah Emiten Farmasi MDLA

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 24 November 2025 |21:40 WIB
Digitalisasi Sektor Kesehatan, Ini Langkah Emiten Farmasi MDLA
Digitalisasi di Sektor Kesehatan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Medela Potentia Tbk (MDLA) dan entitas anak membangun fondasi digital yang menjadi tulang punggung modernisasi rantai pasok kesehatan selama lebih dari dua dekade terakhir

Sejak 2003, perusahaan telah memanfaatkan sistem teknologi untuk mencatat dan mengelola data operasional skala besar. 

Kini, data yang telah terkumpul secara konsisten selama lebih dari 20 tahun tersebut diolah untuk menghasilkan insight yang memperkuat pengambilan keputusan dan efisiensi proses bisnis.

Information Technology Director MDLA Cahyadi Suwindra Sugondo menjelaskan bahwa integrasi digital bukan inisiatif baru, tetapi perjalanan panjang yang terus diperbarui seiring kemajuan teknologi. 

"Kami sudah menggunakan digital sejak 2003 dan data yang terkumpul sangat banyak. Kami sekarang mencoba mengolah data tersebut, mencari insight apa yang bisa disimpulkan menggunakan teknologi seperti AI,” ungkapnya di Jakarta, Senin (24/11/2025).

Modernisasi yang dilakukan MDLA dan entitas anak mencakup seluruh titik kritis ekosistem distribusi kesehatan. Pada sisi konsumen, MDLA mengoperasikan GoApotik, platform pemesanan produk kesehatan dan obat resep yang terhubung dengan jaringan apotek. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/278/3180447/laba_emiten_bank-iByX_large.jpg
Emiten Bank (BCIC) Cetak Laba Rp63,74 Miliar di Kuartal III-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/278/3179154/emiten_ppre-dEr5_large.jpg
Emiten Konstruksi (PPRE) Raih Kontrak Baru di Proyek Tambang Nikel Konawe
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/278/3178405/pabrik_opp-ZviK_large.png
Ada Cadangan Emas Jumbo, Merdeka Gold Kebut Produksi Tambang Pani Usai Pabrik OPP Rampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/278/3176924/rupslb_unilever_indonesia-KB3Y_large.jpg
Gelar RUPSLB, Unilever Indonesia Tunjuk Direktur Baru 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/278/3174011/tambang-ZPJQ_large.jpg
Operasional Proyek Tambang Pani Jadi Penopang Emiten EMAS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/278/3172677/emiten_emas-KSqa_large.jpg
Ada Harta Karun, Emiten Tambang Ini Bakal Raup Cuan dari Emas
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement