Digitalisasi Sektor Kesehatan, Ini Langkah Emiten Farmasi MDLA

JAKARTA - PT Medela Potentia Tbk (MDLA) dan entitas anak membangun fondasi digital yang menjadi tulang punggung modernisasi rantai pasok kesehatan selama lebih dari dua dekade terakhir

Sejak 2003, perusahaan telah memanfaatkan sistem teknologi untuk mencatat dan mengelola data operasional skala besar.

Kini, data yang telah terkumpul secara konsisten selama lebih dari 20 tahun tersebut diolah untuk menghasilkan insight yang memperkuat pengambilan keputusan dan efisiensi proses bisnis.

Information Technology Director MDLA Cahyadi Suwindra Sugondo menjelaskan bahwa integrasi digital bukan inisiatif baru, tetapi perjalanan panjang yang terus diperbarui seiring kemajuan teknologi.

"Kami sudah menggunakan digital sejak 2003 dan data yang terkumpul sangat banyak. Kami sekarang mencoba mengolah data tersebut, mencari insight apa yang bisa disimpulkan menggunakan teknologi seperti AI,” ungkapnya di Jakarta, Senin (24/11/2025).

Modernisasi yang dilakukan MDLA dan entitas anak mencakup seluruh titik kritis ekosistem distribusi kesehatan. Pada sisi konsumen, MDLA mengoperasikan GoApotik, platform pemesanan produk kesehatan dan obat resep yang terhubung dengan jaringan apotek.