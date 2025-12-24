Emiten Tambang Perpanjang Kontrak Batu Bara di Australia Rp8,3 Triliun

JAKARTA - Anak usaha PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA) yang berada di bawah naungan PT BUMA Internasional Grup Tbk (DOID), mengumumkan perpanjangan kontrak multi-tahun senilai sekitar AUD740 juta atau setara Rp8,31 triliun (kurs Rp11.231 per AUD) dengan Blackwater Operations Pty Ltd (Blackwater), anak perusahaan Whitehaven Coal Mining Limited.

Perpanjangan kontrak ini memastikan kelanjutan operasional BUMA Australia di Tambang Blackwater yang berlokasi di Bowen Basin, Central Queensland, salah satu tambang batu bara metalurgi open-cut terbesar di Australia, hingga Juni 2030.

Kesepakatan ini sekaligus mengukuhkan peran BUMA Australia sebagai mitra jangka panjang dalam menghadirkan layanan penambangan pre-strip yang komprehensif di site tersebut.

“Perpanjangan kontrak ini menegaskan kepercayaan Whitehaven terhadap BUMA Australia dalam menjalankan operasi secara aman dan efisien dalam skala besar di salah satu operasi tambang batu bara metalurgi terbesar di Queensland. Pemahaman kami yang mendalam terhadap kondisi site, didukung oleh tim lokal yang solid, serta rekam jejak kinerja yang konsisten, memungkinkan kami menjaga produktivitas sekaligus berkontribusi terhadap keberhasilan jangka panjang Tambang Blackwater,” ujar CEO BUMA Australia Johan Ballot, Rabu (24/12/2025).