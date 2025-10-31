Emiten Bank (BCIC) Cetak Laba Rp63,74 Miliar di Kuartal III-2025

JAKARTA - Emiten PT Bank JTrust Indonesia Tbk (BCIC) mencatat laba bersih sebesar Rp63,74 miliar dan pendapatan bunga sebesar Rp582,54 miliar pada Kuartal III-2025.

Katalis kinerja tersebut dipicu oleh pertumbuhan kredit bruto menjadi sebesar Rp 27,06 triliun dari sebelumnya Rp 26,52 triliun YTD (year to date). Sementara perolehan dana pihak ketiga (DPK) juga tumbuh menjadi Rp 34,21 triliun dari Rp 33,89 triliun YoY (year to year).

Direktur Utama J Trust Bank, Ritsuo Fukadai, menyatakan J Trust Bank berkomitmen untuk terus mengakselerasi pertumbuhan bisnis melalui penyaluran kredit dan pendanaan dengan profitabilitas yang berkelanjutan.

"Kami sangat memperhatikan upaya-upaya untuk menjaga kualitas aset yang sehat di tengah ketidakpastian ekonomi global dan lanskap bisnis yang semakin menantang," katanya dalam keterangan tertulisnya, Jumat (31/10/2025).

Kredit J Trust Bank tetap tumbuh dengan rasio NPL Kuartal III 2025 yang terjaga pada batas aman dibawah ketentuan regulator yaitu masing-masing NPL Bruto sebesar 2,71% dan NPL Net sebesar 1,81% dengan kondisi permodalan Bank yang sehat yaitu rasio CAR sebesar 13,69% pada Kuartal III tahun 2025 dibandingkan posisi pada Kuartal III tahun 2024 sebesar 13,08%.