HOME FINANCE MARKET UPDATE

PP Presisi Bukukan Laba Bersih Rp194,6 Miliar di Kuartal III-2025

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 31 Oktober 2025 |08:22 WIB
PP Presisi Bukukan Laba Bersih Rp194,6 Miliar di Kuartal III-2025
Kinerja PP di Kuartal III-2025 (Foto: Okezone)
JAKARTA – PT PP Presisi Tbk (PPRE) membukukan laba bersih sebesar Rp194,69 miliar hingga kuartal III-2025. Kinerja keuangan tersebut ditopang oleh jasa pertambangan dan konstruksi yang berjalan stabil sepanjang 2025.

“PP Presisi berkomitmen meningkatkan efisiensi dan produktivitas melalui optimalisasi sumber daya, penerapan teknologi, serta tata kelola perusahaan,” ujar Direktur Keuangan & Human Capital Management Mohammad Arif Iswahyudi, Jumat (31/10/2025).

Sepanjang sembilan bulan pertama 2025, perseroan membukukan pendapatan bersih Rp2,77 triliun, sedikit meningkat dibandingkan Rp2,72 triliun pada periode yang sama tahun lalu. Dari sisi profitabilitas, laba kotor naik menjadi Rp577,96 miliar dari sebelumnya Rp507,11 miliar.

Kenaikan tersebut mencerminkan keberhasilan perseroan menjaga efisiensi operasional, mengendalikan beban usaha, serta menekan potensi kerugian penurunan nilai aset.

Struktur Keuangan Tetap Kokoh

 

Telusuri berita finance lainnya
