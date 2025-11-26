Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

PPRE Dapat Kontrak Baru, Garap Proyek Tambang di Halmahera Timur

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Rabu, 26 November 2025 |15:38 WIB
PPRE Dapat Kontrak Baru, Garap Proyek Tambang di Halmahera Timur
PPRE Dapat Kontrak Baru, Garap Proyek Tambang di Halmahera Timur. (Foto: Okezone.com/PPRE)
JAKARTA - PT PP Presisi Tbk (PPRE) memperoleh kontrak baru untuk Pekerjaan Pengembangan dan Operasi Pertambangan milik PT Position di Desa Maba, Halmahera Timur, Maluku Utara.  Kontrak ini menegaskan posisi PPRE sebagai perusahaan dalam layanan pertambangan terintegrasi, sekaligus memperluas portofolio perusahaan di wilayah Indonesia Timur.

Dalam proyek ini, PPRE akan mengerjakan sejumlah lingkup utama, meliputi clear and grub, topsoil removal, waste removal, ore production limonite, dan ore production saprolite. Perolehan kontrak baru ini menambah portofolio PPRE di wilayah Indonesia Timur sekaligus mendukung strategi ekspansi perusahaan di sektor pertambangan nasional.

Vice President Corporate Secretary PPRE, Mei Elsa Kembaren, menyampaikan bahwa pencapaian ini sejalan dengan fokus perusahaan dalam memperluas cakupan bisnis pertambangan serta peningkatan kepercayaan pasar terhadap PPRE. 

“Kontrak ini memperkuat langkah kami dalam menghadirkan operasional pertambangan yang efektif, aman, dan berkelanjutan. Dengan dukungan pengalaman dan teknologi, PPRE berkomitmen memberikan hasil terbaik melalui pengelolaan sumber daya yang profesional,” ujarnya, Rabu (26/11/2025). 

 

