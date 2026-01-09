Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

MNC Energy Investments (IATA) Ungkap Seluruh Operasional Tambang Tak Gunakan Jalan Negara

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 09 Januari 2026 |14:57 WIB
MNC Energy Investments (IATA) Ungkap Seluruh Operasional Tambang Tak Gunakan Jalan Negara
MNC Energy (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT MNC Energy Investments Tbk (IATA) menyatakan seluruh operasional tambang tidak bersinggungan atau melintasi jalan negara. Perseroan menyebut aktivitas angkutan batu bara dari tambang hingga ke pelabuhan menggunakan jalan khusus yang dikembangkan secara mandiri.

Direktur Utama PT MNC Energy Investment Tbk, Suryo Eko Hadianto, mengatakan penggunaan jalan khusus tersebut membuat kegiatan operasional perseroan tidak terdampak oleh regulasi penggunaan jalan umum, termasuk kebijakan yang berlaku di wilayah Sumatera Selatan.

"Secara garis besar saya ingin menyampaikan bahwa seluruh tambang IATA tidak ada yang bersinggungan atau cross-section dengan jalan negara. Semuanya menggunakan fasilitas jalan khusus batubara yang kami develop sendiri. Dari tambang ke pelabuhan," katanya dalam konferensi pers, Jumat (9/1/2026).

Suryo menjelaskan secara rinci kondisi di tambang PT Arthaco Prima Energy (APE). Tambang ini memiliki cadangan batu bara sekitar 222 juta metrik ton (MT) dengan kualitas berkisar 3.100 hingga 3.300 gar. Dari sisi logistik, jarak pengangkutan batu bara dari area tambang ke pelabuhan relatif pendek, yakni sekitar 10 kilometer.

"Ini sangat pendek. Kita bisa lihat mungkin tambang-tambang lain, jarak rata-rata mereka diatas 30 km. Kita diberkahi Tuhan jarak kita berkisar antara 10 km, yang terjauh itu di 16 km," ujarnya.

 

1 2
