MNC Energy Investments (IATA) Targetkan Seluruh Tambang Raih Proper Biru di 2026

JAKARTA - PT MNC Energy Investments Tbk (IATA) menargetkan seluruh wilayah izin usaha pertambangan (IUP) yang dikelola perseroan dapat meraih peringkat Proper Biru pada 2026.

Target tersebut menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam menerapkan pengelolaan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan dan prinsip pertambangan berkelanjutan.

Direktur Utama PT MNC Energy Investment Tbk, Suryo Eko Hadianto, mengatakan perolehan Proper Biru di setiap IUP diharapkan dapat menjadi indikator kepatuhan perusahaan terhadap regulasi lingkungan hidup.

"Saya juga mencanangkan untuk tahun 2026 setidaknya di setiap IUP kita bisa mendapatkan proper biru, itu untuk menunjukkan bahwa kita memang peduli terhadap lingkungan," ujarnya dalam konferensi pers pada Jumat (9/1/2026).

Menurut Suryo, aktivitas pertambangan tidak dapat dihindari dari perubahan kondisi awal lingkungan. Namun, dengan penerapan komitmen yang kuat serta praktik penambangan yang baik, perseroan meyakini bahwa kondisi akhir pasca tambang dapat memberikan manfaat yang lebih besar.

"Kita tahu persis bahwa tambang tidak mungkin tidak merubah rona awal, kita pasti merubah rona awal tetapi dengan komitmen dan best practice penambangan yang kita jalankan kami yakin bahwa rona akhir dari tambang itu lebih bermanfaat bagi masyarakat sekitar maupun lingkungan," jelasnya.