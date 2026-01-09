Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

MNC Energy Investments (IATA) Bukukan Penjualan 3,38 Juta Ton Batu Bara di 2025

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 09 Januari 2026 |13:46 WIB

MNC Energy Investment (IATA) Bukukan Penjualan 3,38 Juta Ton Batu Bara di 2025 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT MNC Energy Investments Tbk (IATA) merealisasikan penjualan batu bara sebesar 3,38 juta metrik ton (MT) sepanjang 2025. Capaian tersebut setara sekitar 80 persen dari target produksi yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

Direktur Utama MNC Energy Investments Suryo Eko Hadianto menjelaskan, secara RKAB 2025, target coal getting perseroan ditetapkan sebesar 4,38 juta MT. Namun realisasi coal getting tercatat sebesar 3,559 juta MT atau sekitar 81 persen dari rencana.

“Dari sisi rencana produksi, tahun 2025 secara RKAB itu 4,2 juta MT. Realisasi kami di 3,379 juta MT atau sekitar 80 persen,” katanya dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta Pusat, Jumat (9/1/2026).

Suryo menambahkan, perseroan juga telah menyiapkan proyeksi produksi untuk tahun 2026. Namun demikian, angka tersebut masih bersifat indikatif karena saat ini perusahaan tengah dalam proses pengajuan RKAB ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Kami sedang dalam proses pengajuan RKAB di Kementerian ESDM, sehingga angka ini masih sangat tentatif atau subject to dari persetujuan dari Menteri ESDM itu sendiri," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
