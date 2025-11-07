Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

PP Presisi Dapat Kontrak Baru di Tambang Halmahera Timur

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 07 November 2025 |20:03 WIB
PP Presisi Dapat Kontrak Baru di Tambang Halmahera Timur
PT PP Presisi Tbk (PPRE) mendapat kontrak baru di Halmahera Timur. (Foto: Okezone.com/PPRE)
A
A
A

JAKARTA – PT PP Presisi Tbk (PPRE) mendapat kontrak baru di proyek milik anak perusahaan PT Aneka Tambang Tbk, PT Sumberdaya Arindo, di Tanjung Buli, Halmahera Timur. Kontrak ini mencakup sejumlah pekerjaan utama, antara lain land clearing, cut and fill, pengangkatan material, trimming dan penataan area disposal, pekerjaan pavement, hingga pemeliharaan jalan operasional. 

Selain itu, PPRE juga akan mengerjakan pembangunan fasilitas pendukung untuk keselamatan dan lingkungan sebagai bagian dari standar operasional proyek.

Vice President Corporate Secretary PPRE, Mei Elsa Kembaren, menyampaikan, proyek ini menjadi langkah bagi perusahaan dalam memperluas layanan di sektor pertambangan serta memastikan pelaksanaan proyek yang berorientasi pada efisiensi dan keberlanjutan. 

“Kami berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik yang memenuhi standar operasional, keselamatan, dan lingkungan. Kami juga terus memperkuat kapabilitas operasional untuk mendukung industri pertambangan nasional,” jelasnya, Jumat (7/11/2025). 

 

