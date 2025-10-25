Emiten Konstruksi (PPRE) Raih Kontrak Baru di Proyek Tambang Nikel Konawe

JAKARTA – PT PP Presisi Tbk (PPRE) mendapat kontrak baru senilai Rp150 miliar di sektor pertambangan. Proyek ini berlokasi di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, dan mencakup penyewaan alat berat serta dukungan unit bisnis pertambangan nikel (UBPN) milik PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM).

Kontrak ini menegaskan langkah strategis PPRE dalam memperkuat portofolio bisnis di sektor pertambangan nikel nasional.

Dalam proyek ini, PPRE akan menyediakan berbagai peralatan dan dukungan operasional guna menunjang kegiatan produksi dan logistik di area pertambangan.

“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan operasi guna memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan," ujar Direktur Utama PT PP Presisi Tbk, Rizki Dianugrah, Sabtu (25/10/2025).

Lebih lanjut, Rizki menambahkan bahwa pencapaian ini sejalan dengan visi PPRE untuk menjadi perusahaan jasa pertambangan dan konstruksi terkemuka di Indonesia.