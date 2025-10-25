Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Emiten Konstruksi (PPRE) Raih Kontrak Baru di Proyek Tambang Nikel Konawe

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 25 Oktober 2025 |10:16 WIB
Emiten Konstruksi (PPRE) Raih Kontrak Baru di Proyek Tambang Nikel Konawe
Emiten PPRE Raih Kontrak Baru (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA  – PT PP Presisi Tbk (PPRE) mendapat kontrak baru senilai Rp150 miliar di sektor pertambangan. Proyek ini berlokasi di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, dan mencakup penyewaan alat berat serta dukungan unit bisnis pertambangan nikel (UBPN) milik PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM).

Kontrak ini menegaskan langkah strategis PPRE dalam memperkuat portofolio bisnis di sektor pertambangan nikel nasional. 

Dalam proyek ini, PPRE akan menyediakan berbagai peralatan dan dukungan operasional guna menunjang kegiatan produksi dan logistik di area pertambangan.

“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan operasi guna memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan," ujar Direktur Utama PT PP Presisi Tbk, Rizki Dianugrah, Sabtu (25/10/2025). 

Lebih lanjut, Rizki menambahkan bahwa pencapaian ini sejalan dengan visi PPRE untuk menjadi perusahaan jasa pertambangan dan konstruksi terkemuka di Indonesia. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/278/3178405/pabrik_opp-ZviK_large.png
Ada Cadangan Emas Jumbo, Merdeka Gold Kebut Produksi Tambang Pani Usai Pabrik OPP Rampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/278/3176924/rupslb_unilever_indonesia-KB3Y_large.jpg
Gelar RUPSLB, Unilever Indonesia Tunjuk Direktur Baru 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/278/3174011/tambang-ZPJQ_large.jpg
Operasional Proyek Tambang Pani Jadi Penopang Emiten EMAS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/278/3172677/emiten_emas-KSqa_large.jpg
Ada Harta Karun, Emiten Tambang Ini Bakal Raup Cuan dari Emas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/320/3170015/emiten-M8Rp_large.jpg
Emiten Pan Brothers (PBRX) Mundur dari Keanggotaan API
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/278/3163927/emiten-G3Sp_large.jpg
Emiten CHEK Bidik Pendapatan Tumbuh 20 Persen Ditopang Alat Tes Kanker
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement