Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Ada Cadangan Emas Jumbo, Merdeka Gold Kebut Produksi Tambang Pani Usai Pabrik OPP Rampung

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 22 Oktober 2025 |08:12 WIB
Ada Cadangan Emas Jumbo, Merdeka Gold Kebut Produksi Tambang Pani Usai Pabrik OPP Rampung
Ada Cadangan Emas Jumbo, Merdeka Gold Kebut Produksi Tambang Pani Usai Pabrik OPP Rampung
A
A
A

JAKARTA - PT Merdeka Gold Resources Tbk (EMAS) menyelesaikan fasilitas pabrik persiapan bijih (Ore Preparation Plant/ OPP) tambang emas Pani. Fasilitas ini memiliki fungsi utama dalam mempersiapkan bijih emas, sebelum ditumpuk di atas heap leach pad (bantalan pelindian) agar proses pelindian (ekstraksi logam) menjadi lebih efisien dan efektif. 

Konstruksi fasilitas OPP Tambang Emas Pani selesai pada 14 Oktober 2025 dan memasuki tahap commissioning dengan target operasi di bulan November 2025, seiringan dengan target stacking pertama di bulan yang sama. 

Secara ringkas, pabrik OPP di tambang emas Pani berfungsi untuk mengolah dan menyiapkan bijih mentah mejadi ukuran yang lebih kecil sebelum ditumpuk (stacking) untuk pelindihan (heap leach). 

Beroperasinya OPP adalah tonggak penting dalam fase operasi produksi, serta menjadi sinyal positif bagi keberlanjutan investasi dan pengembangan usaha ke depan.

“Commisioning fasilitas OPP menandai langkah selanjutnya bagi EMAS. Tahap commissioning akan dilanjutkan dengan stacking pertama di bulan November serta first gold pour di awal 2026," kata Presiden Direktur Merdeka Gold Resources Boyke Abidin di Jakarta, Rabu (22/10/2025).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/278/3176924/rupslb_unilever_indonesia-KB3Y_large.jpg
Gelar RUPSLB, Unilever Indonesia Tunjuk Direktur Baru 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/278/3174011/tambang-ZPJQ_large.jpg
Operasional Proyek Tambang Pani Jadi Penopang Emiten EMAS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/278/3172677/emiten_emas-KSqa_large.jpg
Ada Harta Karun, Emiten Tambang Ini Bakal Raup Cuan dari Emas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/320/3170015/emiten-M8Rp_large.jpg
Emiten Pan Brothers (PBRX) Mundur dari Keanggotaan API
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/278/3163927/emiten-G3Sp_large.jpg
Emiten CHEK Bidik Pendapatan Tumbuh 20 Persen Ditopang Alat Tes Kanker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/278/3163628/pembangkit_listrik-7MVt_large.jpg
Gandeng China, Emiten Cinta Laura OASA Bakal Bangun Pembangkit Listrik Tenaga Sampah
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement