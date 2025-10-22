Ada Cadangan Emas Jumbo, Merdeka Gold Kebut Produksi Tambang Pani Usai Pabrik OPP Rampung

JAKARTA - PT Merdeka Gold Resources Tbk (EMAS) menyelesaikan fasilitas pabrik persiapan bijih (Ore Preparation Plant/ OPP) tambang emas Pani. Fasilitas ini memiliki fungsi utama dalam mempersiapkan bijih emas, sebelum ditumpuk di atas heap leach pad (bantalan pelindian) agar proses pelindian (ekstraksi logam) menjadi lebih efisien dan efektif.

Konstruksi fasilitas OPP Tambang Emas Pani selesai pada 14 Oktober 2025 dan memasuki tahap commissioning dengan target operasi di bulan November 2025, seiringan dengan target stacking pertama di bulan yang sama.

Secara ringkas, pabrik OPP di tambang emas Pani berfungsi untuk mengolah dan menyiapkan bijih mentah mejadi ukuran yang lebih kecil sebelum ditumpuk (stacking) untuk pelindihan (heap leach).

Beroperasinya OPP adalah tonggak penting dalam fase operasi produksi, serta menjadi sinyal positif bagi keberlanjutan investasi dan pengembangan usaha ke depan.

“Commisioning fasilitas OPP menandai langkah selanjutnya bagi EMAS. Tahap commissioning akan dilanjutkan dengan stacking pertama di bulan November serta first gold pour di awal 2026," kata Presiden Direktur Merdeka Gold Resources Boyke Abidin di Jakarta, Rabu (22/10/2025).