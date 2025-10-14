Boy Thohir Buyback 1,3 Juta Lembar Saham Merdeka Gold Resources (EMAS)

JAKARTA - Garibaldi Thohir atau yang akrab disapa Boy Thohir dan perusahaan keluarganya PT Trinugraha Thohir (TNT) memperluas portofolionya di pasar modal dengan melakukan pembelian kembali atau buyback saham PT Merdeka Gold Resources Tbk (EMAS). Boy tercatat melakukan buyback sebanyak 1,3 juta lembar saham EMAS.

Boy Thohir mengatakan, aksi beli ini dilakukan karena fundamental ekonomi nasional yang masih solid serta prospek perseroan yang cukup menjanjikan dalam jangka panjang.

"Keputusan ini saya ambil mempertimbangkan kondisi ekonomi yang solid dan prospek EMAS yang cukup menjanjikan," ujar Boy, Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Belum lama ini, perseroan mengumumkan resmi memulai penambangan pertama (first mining) di Tambang Emas Pani. First mining merupakan tahap awal operasi tambang yang ditandai dengan pengupasan lapisan tanah (overburden stripping) dan pengambilan bijih pertama.

Boy Thohir memandang, first mining adalah tonggak penting bagi perseroan, pemegang saham, dan seluruh pemangku kepentingan. Sebab ini adalah fase yang menandai dimulainya kegiatan penambangan yang dalam waktu dekat.

"Fase ini sangat krusial karena menandai bermulanya aktivitas bisnis," ujarnya.



(Dani Jumadil Akhir)