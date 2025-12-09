Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Emiten Farmasi MDLA Gandeng Merck Perluas Pasar Distribusi Kesehatan

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 09 Desember 2025 |13:30 WIB
Emiten Farmasi MDLA Gandeng Merck Perluas Pasar Distribusi Kesehatan
Emiten (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Medela Potentia Tbk (MDLA) melalui entitas anaknya, PT Anugrah Argon Medica (AAM) resmi menjadi distributor produk-produk obat resep PT Merck Tbk (MERK) di Indonesia.

Direktur Utama PT AAM Juliwaty mengatakan hal ini merupakan momen penting bagi AAM karena secara resmi dipercaya untuk mendistribusikan produk Merck per 1 Desember 2025. 

"Perjalanan ini tidak mudah, kami melalui proses seleksi mitra distribusi yang sangat ketat dan kompetitif dari Merck, dan kami bersyukur atas kepercayaan yang diberikan,” ujarnya dalam  keterangannya, Jakarta, Selasa (9/12/2025).

Kerja sama ini akan berlaku efektif mulai 1 Desember 2025, dan menjadi langkah strategis perusahaan dalam memperluas portofolio distribusi di sektor farmasi dan alat kesehatan.

AAM dan Merck akan menjalin kolaborasi dalam memperkuat rantai pasok, meningkatkan integritas data distribusi, serta memperluas jangkauan produk kesehatan Merck di pasar domestik.

Kemitraan ini juga mempertegas kepercayaan mitra global terhadap kapabilitas operasional AAM yang konsisten memenuhi standar distribusi internasional.

President Director Merck Evie Yulin menyampaikan optimisme terhadap kolaborasi yang terjalin dengan AAM.

 

1 2
