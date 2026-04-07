JAKARTA - Sempat dibuka rebound, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup turun 18,40 poin atau 0,26 persen ke level 6.971 pada Selasa (7/4/2026).

Pada penutupan perdagangan,terdapat 261 saham menguat, 431 saham melemah dan 266 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp13,3 triliun dari 25,4 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 turun 0,86 persen 701, indeks JII turun 0,43 persen 474, indeks IDX30 turun 1,54 persen ke 382 dan indeks MNC36 turun 1,35 persen ke 298.

Kemudian indeks sektoral mayoritas berada di zona merah yaitu konsumer non siklikal, konsumer siklikal, industri, properti, teknologi, bahan baku, kesehatan. Sedangkan yang menguat ada energi, keuangan dan infrastruktur.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu saham PT Putra Mandiri Jembar Tbk (PMJS) naik 34,82 persen ke Rp151, PT Ace Oldfields Tbk (KUAS) naik 29,41 persen ke Rp110, dan saham PT Sinergi Inti Plastindo Tbk (ESIP) naik 25,19 persen ke Rp106.