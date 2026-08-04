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Bahlil Prioritaskan Perusahaan Batu Bara dengan Setoran Besar dalam Relaksasi RKAB

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 04 Agustus 2026 |09:09 WIB
Bahlil Prioritaskan Perusahaan Batu Bara dengan Setoran Besar dalam Relaksasi RKAB
Perusahaan batu bara yang memberikan kontribusi lebih besar kepada negara melalui pembayaran royalti berpeluang menjadi prioritas. (Foto: Okezone.com/PLN)
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JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengisyaratkan perusahaan batu bara yang memberikan kontribusi lebih besar kepada negara melalui pembayaran royalti berpeluang menjadi prioritas dalam kebijakan relaksasi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang tengah disiapkan pemerintah.

Menurutnya, perubahan kuota RKAB akan dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan kebutuhan dalam negeri, kondisi pasar global, serta besarnya manfaat yang diterima negara dari setiap perusahaan.

"Kalau ada perusahaan royalti bayar tinggi dengan bayar rendah, mana prioritasnya? Aku harus memprioritaskan yang royalti bayar gede dong," ujarnya, Selasa (4/8/2026).

Bahlil juga menganalogikan, misalnya terdapat 10 perusahaan tambang, dengan tiga perusahaan membayar royalti 19 persen dan tujuh perusahaan membayar 11 persen, maka pemerintah akan memprioritaskan pemberian relaksasi RKAB kepada tiga perusahaan tersebut agar pendapatan negara dapat optimal dari pemanfaatan sumber daya alam.

Meski demikian, ia enggan mengungkap besaran perubahan kuota RKAB yang akan diberikan kepada masing-masing perusahaan. Menurutnya, informasi mengenai volume produksi merupakan data sensitif yang dapat memengaruhi harga komoditas di pasar internasional.

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