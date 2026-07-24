Bukit Asam Produksi 19,45 Juta Ton Batu Bara pada Semester I-2026

PT Bukit Asam Tbk (PTBA) mencatat volume produksi batu bara sebesar 19,45 juta ton sepanjang Semester I 2026. (Foto :Okezone.com/PTBA)

JAKARTA - PT Bukit Asam Tbk (PTBA) mencatat volume produksi batu bara sebesar 19,45 juta ton sepanjang Semester I 2026. Perseroan juga merealisasikan penjualan batu bara sebanyak 21,10 juta ton pada periode yang sama.

Direktur Utama PTBA Bambang Ismawan mengatakan kinerja operasional tersebut mencerminkan komitmen perseroan dalam menjaga kesinambungan produksi dan pasokan batu bara kepada pelanggan.

"Pencapaian ini menjadi fondasi penting bagi perseroan untuk terus menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan," ujar Bambang, Jumat (24/7/2026).

Hingga Semester I 2026, penjualan domestik tercatat sebesar 10,77 juta ton atau sekitar 51% dari total penjualan. Sementara itu, penjualan ekspor mencapai 10,33 juta ton atau sekitar 49%. Penjualan ekspor meningkat sekitar 5% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, didorong permintaan yang tetap kuat dari sejumlah negara tujuan, seperti Vietnam, Bangladesh, Kamboja, India, dan Thailand.

Meski demikian, Bambang menegaskan pemenuhan kebutuhan pasar domestik tetap menjadi prioritas perseroan, termasuk untuk mendukung ketahanan energi nasional. Hingga Semester I 2026, penjualan kepada Grup PLN mencapai 7,78 juta ton.