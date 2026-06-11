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Cetak Laba Rp2,93 Triliun, Bukit Asam Bagikan Dividen Rp1,32 Triliun

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 11 Juni 2026 |19:05 WIB
Cetak Laba Rp2,93 Triliun, Bukit Asam Bagikan Dividen Rp1,32 Triliun
PT Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA) memutuskan membagikan dividen Rp1,32 triliun. (Foto: Okezone.com/PTBA)
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JAKARTA – PT Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA) memutuskan membagikan dividen Rp1,32 triliun dan melakukan perubahan pada susunan pengurus perseroan usai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025 yang digelar hari ini. Adapun laba bersih yang dibukukan PTBA pada periode tersebut sebesar Rp2,93 triliun.

Berdasarkan hasil keputusan RUPST Tahun Buku 2025, para pemegang saham menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp1,32 triliun atau 45% dari total laba bersih perseroan tahun 2025. Sementara itu, sisa laba bersih sebesar Rp1,61 triliun atau 55% ditetapkan sebagai saldo laba ditahan guna mendukung pengembangan usaha dan menjaga keberlanjutan bisnis perseroan.

Corporate Secretary PTBA, Eko Prayitno, mengatakan bahwa seluruh keputusan yang dihasilkan dalam RUPST mencerminkan komitmen perseroan untuk menjaga keseimbangan antara pemberian nilai tambah kepada pemegang saham, penguatan struktur permodalan, dan keberlanjutan pengembangan usaha.

“Di tengah dinamika industri pertambangan dan energi, PTBA terus berupaya menjaga kinerja operasional yang optimal, meningkatkan efisiensi, memperkuat hilirisasi batu bara, serta mengembangkan berbagai inisiatif bisnis yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan dan penciptaan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan,” ujar Eko, Kamis (11/6/2026).

Sepanjang 2025, PTBA membukukan pendapatan sebesar Rp42,65 triliun. Kinerja tersebut didukung oleh penjualan ekspor yang berkontribusi sebesar 46% dan domestik sebesar 54%. Lima negara tujuan ekspor terbesar PTBA adalah Bangladesh, India, Vietnam, Korea Selatan, dan Filipina.

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