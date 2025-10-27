Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Hilirisasi Batu Bara Jadi Solusi untuk Swasembada Pangan

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 27 Oktober 2025 |16:38 WIB
Hilirisasi Batu Bara Jadi Solusi untuk Swasembada Pangan
Inovasi pada batu bara yang selama ini identik sebagai bahan bakar fosil. (Foto: Okezone.com/PTBA)
A
A
A

JAKARTA – Batu bara tak lagi sebatas bahan bakar. Inovasi terbaru di sektor pertanian berhasil mengubah batu bara menjadi kalium humat, senyawa alami yang menjaga kesuburan tanah dan mendukung swasembada pangan.

PT Bukit Asam Tbk (PTBA) melakukan inovasi pada batu bara yang selama ini identik sebagai bahan bakar fosil, diolah menjadi kalium humat, senyawa alami yang berperan penting dalam menjaga kesuburan tanah. Inovasi ini menambah manfaat batu bara dan menjadikannya produk yang mendukung swasembada pangan.

Kalium humat menjadi salah satu bentuk hilirisasi batu bara yang dilakukan PTBA untuk mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia, yang berfokus pada kemandirian pangan, hilirisasi industri, dan kesejahteraan masyarakat.

PTBA bahkan telah siap mengkomersialisasikan produk kalium humat ini dengan merek BA Grow. Nantinya, BA Grow akan tersedia dalam bentuk padat dan cair. Produk ini juga telah memenuhi standar senyawa humat sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 261/KPTS/SR.310/M/4/2019.

“Inovasi ini menjadi bukti bahwa batu bara tidak selalu identik dengan energi fosil yang hitam. Dengan pendekatan teknologi yang tepat, sumber daya alam tersebut dapat diolah menjadi produk ramah lingkungan yang mendukung sektor pangan nasional,” jelas Direktur Hilirisasi dan Diversifikasi Produk PTBA, Turino Yulianto, Senin (27/10/2025).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3178910//biomassa-KuRF_large.jpg
Gantikan Batu Bara, Ini Cara RI Kembangkan Pengelolaan Limbah Jadi Energi Bersih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/320/3178251//batu_bara-VtiS_large.jpg
Prabowo Fokus Ketahanan Energi, Pasokan Batu Bara PLTU Timor-1 Dijamin Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/11/3177450//bulog_anugerah_insipiratif_2025-V05x_large.jpeg
Selamat! Perum BULOG Raih Penghargaan Anugerah Inspiratif 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176528//swasembada_pangan-bHL2_large.jpg
Komisi IV DPR: Swasembada Pangan Harus Dirasakan Petani, Bukan Sekadar Angka Statistik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/320/3176003//biomassa-2kYe_large.jpg
Indonesia Siap Jadi Pemimpin Pasar Biomassa Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/18/3175875//ilustrasi-ciVA_large.jpg
Transisi ke Energi Hijau, China Belum Bisa Tinggalkan Penggunaan Batu Bara
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement