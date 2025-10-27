Hilirisasi Batu Bara Jadi Solusi untuk Swasembada Pangan

Inovasi pada batu bara yang selama ini identik sebagai bahan bakar fosil. (Foto: Okezone.com/PTBA)

JAKARTA – Batu bara tak lagi sebatas bahan bakar. Inovasi terbaru di sektor pertanian berhasil mengubah batu bara menjadi kalium humat, senyawa alami yang menjaga kesuburan tanah dan mendukung swasembada pangan.

PT Bukit Asam Tbk (PTBA) melakukan inovasi pada batu bara yang selama ini identik sebagai bahan bakar fosil, diolah menjadi kalium humat, senyawa alami yang berperan penting dalam menjaga kesuburan tanah. Inovasi ini menambah manfaat batu bara dan menjadikannya produk yang mendukung swasembada pangan.

Kalium humat menjadi salah satu bentuk hilirisasi batu bara yang dilakukan PTBA untuk mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia, yang berfokus pada kemandirian pangan, hilirisasi industri, dan kesejahteraan masyarakat.

PTBA bahkan telah siap mengkomersialisasikan produk kalium humat ini dengan merek BA Grow. Nantinya, BA Grow akan tersedia dalam bentuk padat dan cair. Produk ini juga telah memenuhi standar senyawa humat sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 261/KPTS/SR.310/M/4/2019.

“Inovasi ini menjadi bukti bahwa batu bara tidak selalu identik dengan energi fosil yang hitam. Dengan pendekatan teknologi yang tepat, sumber daya alam tersebut dapat diolah menjadi produk ramah lingkungan yang mendukung sektor pangan nasional,” jelas Direktur Hilirisasi dan Diversifikasi Produk PTBA, Turino Yulianto, Senin (27/10/2025).