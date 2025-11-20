RI Swasembada Beras 31 Desember 2025, Mentan: Target 4 Tahun Tuntas dalam 1 Tahun

JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menyampaikan perkembangan ketahanan pangan nasional serta sejumlah capaian dan rencana strategis sektor pangan dan peternakan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas (ratas) di Istana Merdeka, Jakarta.

“Kami melaporkan perkembangan pangan, khususnya beras. Insya Allah, pada 31 Desember pukul 12.00, jika tidak ada aral melintang, 30–40 hari ke depan Indonesia akan swasembada beras. Itu yang pertama. Dan ini adalah target 4 tahun, tetapi Insya Allah bisa kita capai dalam 1 tahun,” ujar Amran, Kamis (20/11/2025).

Amran menjelaskan bahwa capaian tersebut merupakan lompatan besar dari target awal pemerintah. Ia menyebut swasembada beras ini merupakan hasil dari arahan langsung dan gagasan besar Presiden Prabowo sejak awal pemerintahan.

“Ini adalah gagasan besar Bapak Presiden. Awalnya kami ditargetkan 4 tahun, kemudian setelah 21 hari berubah menjadi 3 tahun, dan setelah 45 hari berubah menjadi 1 tahun. Berkat dukungan penuh dari sisi regulasi dan pembiayaan, alhamdulillah bisa dicapai dalam waktu singkat,” imbuh Amran.

Dalam ratas tersebut, Amran juga melaporkan rencana pembangunan ekosistem peternakan rakyat dari sisi hulu untuk menjaga stabilitas harga pakan, vaksin, dan obat-obatan. Pemerintah ingin memastikan keberlanjutan usaha peternak di seluruh Indonesia.