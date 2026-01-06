Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Luas Panen Naik 2 Juta Hektare, Produksi Beras Diperkirakan 6,23 Juta Ton

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 06 Januari 2026 |11:19 WIB
Luas Panen Naik 2 Juta Hektare, Produksi Beras Diperkirakan 6,23 Juta Ton
Realisasi luas panen padi pada November 2025 tercatat mencapai 0,57 juta hektare. (foto: Okezone.com/Setpres)
A
A
A

JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi padi dan beras meningkat pada penghujung 2025, dengan prospek jauh lebih besar pada awal tahun 2026.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, mengatakan realisasi luas panen padi pada November 2025 tercatat mencapai 0,57 juta hektare, atau tumbuh 3,56% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Produksi padi pada November 2025 diperkirakan mencapai 3,20 juta ton GKG, atau naik 2,83% dibandingkan November tahun lalu. Sementara itu, produksi beras diperkirakan mencapai 1,85 juta ton, atau naik 2,83% dibandingkan November tahun lalu," papar Pudji, Selasa (6/1/2026).

Memasuki periode tiga bulan ke depan (Desember 2025–Februari 2026), BPS memproyeksikan lonjakan luas panen yang signifikan. Potensi luas panen diperkirakan mencapai 2,00 juta hektare, atau melonjak sekitar 30,70% lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

Kenaikan luas lahan ini berbanding lurus dengan estimasi hasil produksi, yakni produksi padi diprediksi mencapai 10,81 juta ton GKG (naik 32,58%), dan produksi beras diprediksi mencapai 6,23 juta ton (naik 32,51%).

Lonjakan ini diharapkan dapat memperkuat stok pangan nasional dan menjaga stabilitas harga beras di pasar domestik pada kuartal pertama tahun depan.

Selain padi, komoditas jagung juga menunjukkan performa yang cukup stabil. Pada November 2025, luas panen jagung mencapai 0,16 juta hektare, naik sekitar 10,09% secara tahunan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/320/3193759//prabowo-AhqH_large.jpg
Indonesia Swasembada Beras, Prabowo: Target Empat Tahun, Kita Capai dalam Waktu Satu Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/320/3193624//beras-XAFN_large.jpg
Harga Beras Naik di Penggilingan, Grosir dan Eceran pada Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/320/3192131//petani-7IjZ_large.jpg
Pupuk sebagai Fondasi Ketahanan Pangan: Transformasi Pupuk Indonesia Jaga Pertanian Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/320/3191607//petani-jzQL_large.jpg
Kebangkitan Industri Pupuk Indonesia: Petani Happy, Swasembada Pangan Tercapai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/320/3188592//zulhas-U1SA_large.jpg
Zulhas Buka Suara Soal Panggul Karung Beras: Sudah Jadi Kebiasaan Sejak Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/320/3188579//swasembada-VSUQ_large.jpg
Indonesia Resmi Swasembada Padi dan Jagung di Akhir 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement