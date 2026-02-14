Stok Beras Diprediksi Capai 6 Juta Ton dalam 3 Bulan, Bulog Butuh Gudang Baru

JAKARTA - Stok beras Indonesia pada awal 2026 tercatat sangat aman dengan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Bulog mencapai 3,3 juta ton per Februari. Keberhasilan ini sejalan dengan tercapainya swasembada pangan, setelah produksi beras nasional pada 2025 menembus 34,71 juta ton.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyatakan, produksi beras terus meningkat sehingga stok diprediksi akan semakin melimpah. Menurut perhitungannya, dalam 3 bulan ke depan stok beras Bulog bisa menyentuh 6 juta ton. Padahal kapasitas gudang-gudang Bulog di seluruh Indonesia hanya 3 juta ton.

"Kemungkinan 3 bulan ke depan (stok CBP di Bulog) 6 juta ton, sedangkan kapasitas gudang hanya 3 juta ton," ujar Amran dalam Indonesia Economic Outlook 2026 di Jakarta, dikutip Sabtu (14/2/2026).

Di akhir Februari ini saja, kata Amran, stok beras yang disimpan Bulog bisa bertambah jadi 3,94 juta ton.

"Sekarang ini, bulan ini kemungkinan 3,94 juta ton," ungkapnya.

Sekarang Bulog sudah menyewa tambahan gudang dengan kapasitas 1 juta ton. Melonjaknya produksi beras nasional membuat kapasitas gudang Bulog tak lagi memadai.