Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Stok Beras Diprediksi Capai 6 Juta Ton dalam 3 Bulan, Bulog Butuh Gudang Baru

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 14 Februari 2026 |14:20 WIB
Stok Beras Diprediksi Capai 6 Juta Ton dalam 3 Bulan, Bulog Butuh Gudang Baru
Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyatakan, produksi beras terus meningkat. (Foto: Okezone.com/IMG)
A
A
A

JAKARTA - Stok beras Indonesia pada awal 2026 tercatat sangat aman dengan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Bulog mencapai 3,3 juta ton per Februari. Keberhasilan ini sejalan dengan tercapainya swasembada pangan, setelah produksi beras nasional pada 2025 menembus 34,71 juta ton.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyatakan, produksi beras terus meningkat sehingga stok diprediksi akan semakin melimpah. Menurut perhitungannya, dalam 3 bulan ke depan stok beras Bulog bisa menyentuh 6 juta ton. Padahal kapasitas gudang-gudang Bulog di seluruh Indonesia hanya 3 juta ton.

"Kemungkinan 3 bulan ke depan (stok CBP di Bulog) 6 juta ton, sedangkan kapasitas gudang hanya 3 juta ton," ujar Amran dalam Indonesia Economic Outlook 2026 di Jakarta, dikutip Sabtu (14/2/2026).

Di akhir Februari ini saja, kata Amran, stok beras yang disimpan Bulog bisa bertambah jadi 3,94 juta ton. 
"Sekarang ini, bulan ini kemungkinan 3,94 juta ton," ungkapnya.

Sekarang Bulog sudah menyewa tambahan gudang dengan kapasitas 1 juta ton. Melonjaknya produksi beras nasional membuat kapasitas gudang Bulog tak lagi memadai.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/320/3201386//mentan_amran-Afmi_large.jpg
Curhat Amran: Pemerintah Kerap Disalahkan saat Harga Pangan Naik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/337/3201303//opini-M9UL_large.jpg
Ketahanan Pangan dan Ruang Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/320/3201175//bansos_beras-fKSM_large.jpg
Bansos Beras Cair ke 35 Juta Penerima Jelang Puasa 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/320/3200515//harga_pangan-QB8m_large.jpg
Harga Cabai, Daging hingga Telur Naik Jelang Ramadhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/08/320/3200372//harga_pangan-0Jl6_large.jpg
Update Harga Pangan Jelang Ramadhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/320/3200258//prabowo_subianto-jiB3_large.jpg
Perintah Prabowo: Harga-Harga Tidak Boleh Naik saat Ramadan!
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement