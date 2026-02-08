Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Update Harga Pangan Jelang Ramadhan

Tangguh Yudha , Jurnalis-Minggu, 08 Februari 2026 |14:14 WIB
Update Harga Pangan Jelang Ramadhan
Harga Pangan (Foto: OKezone)
JAKARTA - Harga pangan nasional sepekan menjelang momen Ramadhan terpantau mengalami pergerakan. Sebagian besar komoditas mengalami penurunan, namun ada juga yang mengalami lonjakan harga.

Berdasarkan data Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada Minggu (8/2/2026) pukul 9.30 WIB, harga beras premium turun 1,47 persen menjadi Rp15.418 per kg. Beras medium turun 0,89 persen menjadi Rp13.262 per kg.

Sementara itu beras beras SPHP turun 0,51 persen menjadi Rp12.395 per kg. Beras medium non SPHP turun 0,62 persen menjadi Rp13.841 per kg. Namun beras khusus lokal naik 2,10 persen menjadi Rp16.016 per kg.

Penurunan harga juga berlaku untuk jagung yang turun 4,47 persen menjadi Rp6.605 per kg. Kedelai biji kering impor turun 1,78 persen menjadi Rp10.711 per kg. Bawang merah dan putih masing-masing turun 4,88 persen dan 3,13 persen menjadi Rp38.747 dan Rp37.549 per kg.

Cabai merah keriting turun 5,11 persen menjadi Rp38.940 per kg. Cabai merah besar turun 8,75 persen menjadi Rp35.241 per kg. Kemudian cabai rawit merah turun 1,36 persen menjadi Rp66.626 per kg.

Untuk daging sapi murni turun 0,88 persen menjadi Rp135.384 per kg. Sedangkan daging ayam ras turun 2,13 persen menjadi Rp38.870 per kg. Telur ayam ras turun 1,71 persen menjadi Rp30.058 per kg.

Gula konsumsi turun 1,32 persen menjadi Rp17.985 per kg. Minyak goreng kemasan turun 1,06 persen menjadi Rp20.897 per liter. Sementara itu minyak goreng curah turun 1,28 persen menjadi Rp17.493 per liter.

Minyakita turun 2,04 persen menjadi Rp17.058 per liter. Tepung terigu curah turun 3,37 persen menjadi Rp9.411 per kg. Tepung terigu kemasan turun 2,51 persen menjadi Rp12.606 per kg.

 

