HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Pangan Hari Ini: Bawang dan Cabai Turun, Minyak Goreng Naik

Tangguh Yudha , Jurnalis-Minggu, 28 Desember 2025 |10:50 WIB
Harga Pangan Hari Ini: Bawang dan Cabai Turun, Minyak Goreng Naik
Harga Pangan Hari Ini (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Harga pangan nasional terpantau mengalami pergerakan dibanding hari-hari sebelumnya pada Minggu (28/12/2025). Mayoritas komoditas mengalami penurunan, namun beberapa ada yang naik.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) oleh Bank Indonesia,  pukul 9.00 WIB, harga bawang merah turun 1,04 persen menjadi Rp52.350 per kg. Bawang putih juga turu 0,38 persen menjadi Rp39.800 per kg.

Penurunan harga juga dialami beras kualitas bawah I yang turun 0,69 persen menjadi Rp14.300 per kg. Kemudian beras kualitas bawah II naik 3,48 persen menjadi Rp14.850 per kg. Beras kualitas medium I turun 1,26 persen menjadi Rp15.700 per kg.

Beras kualitas medium II turun 2,53 persen menjadi Rp15.400 per kg. Sementara itu beras kualitas super I turun 1,48 persen menjadi Rp16.850 per kg. Diikuti beras kualitas super II juga turun 1,8 persen menjadi Rp16.350 per kg.

Untuk cabai merah besar turun 6,53 persen menjadi Rp51.550 per kg. Kemudian cabai merah keriting turun 15,79 persen menjadi Rp50.650 per kg. Cabai rawit hijau turun 2,8 persen menjadi Rp58.950 per kg. Cabai rawit merah naik 1,65 persen menjadi Rp73.950 per kg.

Daging ayam ras segar naik 7,28 persen menjadi Rp44.950 per kg. Daging sapi kualitas I turun 0,39 persen menjadi Rp140.750 per kg. Daging sapi kualitas II turun 1,8 persen menjadi Rp130.850 per kg. Gula pasir premium naik 1,52 persen menjadi Rp20.100 per kg.

 

Halaman:
1 2
