Harga Pangan Hari Ini Usai Natal: Bawang, Beras hingga Daging Naik Tembus Rp170.000 (Foto: Okezone)

JAKARTA - Harga pangan nasional di momen Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026 terpantau mengalami kenaikan dibanding hari-hari sebelumnya. Mayoritas komoditas utama mengalami lonjakan harga.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) oleh Bank Indonesia, pada Jumat (26/12/2025) pukul 8.30 WIB, harga bawang merah naik hingga 53,59 persen menjadi Rp81.250 per kg. Bawang putih juga melonjak 72,09 persen menjadi Rp68.750 per kg.

Kenaikan harga juga dialami beras kualitas bawah I yang naik 52,78 persen menjadi Rp22.000 per kg. Kemudian beras kualitas bawah II naik 64.81 persen menjadi Rp23.650 per kg. Beras kualitas medium I naik 50,94 persen menjadi Rp24.000 per kg.

Beras kualitas medium II naik 52,85 persen menjadi Rp24.150 per kg. Sementara itu beras kualitas super I naik 27,19 persen menjadi Rp21.750 per kg. Diikuti beras kualitas super II juga naik 43,84 persen menjadi Rp23.950 per kg.