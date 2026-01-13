Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Pangan Dipastikan Tetap Terkendali hingga Ramadhan 2026

Tangguh Yudha , Jurnalis-Selasa, 13 Januari 2026 |11:53 WIB
Harga Pangan Dipastikan Tetap Terkendali hingga Ramadhan 2026
Harga pangan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengaku optimis harga dan ketersediaan pangan tetap terkendali bahkan hingga menjelang Ramadhan mendatang.  

Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan Bapanas, Rinna Syawal menegaskan seluruh masyarakat akan memperoleh pangan dengan harga yang wajar.

“Dengan seluruh langkah tersebut, kami optimistis stabilisasi harga dan pasokan pangan pada tahun 2026 dapat terus terjaga. Apalagi dalam waktu dekat kita akan memasuki Ramadhan, dan pemerintah berkomitmen memastikan seluruh masyarakat tetap memperoleh pangan dengan harga yang wajar dan pasokan yang cukup,” ujarnya dalam keterangan resminya, Selasa (13/1/2026).

Rinna menjelaskan, upaya menjaga stabilitas harga pangan pada 2025 dilakukan melalui penguatan pemantauan harga, intervensi pasar, serta pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) secara terintegrasi. Capaian tersebut menjadi modal penting untuk memperkuat kebijakan stabilisasi pangan pada 2026.

Menurutnya, Pemerintah juga akan melanjutkan berbagai instrumen utama stabilisasi, mulai dari penyaluran Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras dan jagung, bantuan pangan, Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP), Gerakan Pangan Murah (GPM), hingga penguatan Panel Harga Pangan dengan cakupan komoditas yang lebih luas.

“Pada tahun 2026, pemantauan harga akan kami perkuat melalui lebih dari seribu enumerator di seluruh Indonesia, dengan penambahan komoditas seperti beras lokal, beras medium non-SPHP, daging kerbau beku dan segar agar kebijakan yang diambil semakin presisi dan responsif,” jelas Rinna.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/320/3193449/harga_pangan-L08h_large.jpg
Update Harga Pangan pada Awal Tahun: Bawang Merah Rp41.088 per Kg, Cabai Rawit Merah Rp53.705 per Kg 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/320/3192447/zulhas-SAL1_large.jpg
Sidak ke Pasar Kramat Jati, Zulhas Akui Harga Cabai Rawit Masih Mahal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/320/3192370/harga_pangan-XF81_large.jpg
Mayoritas Komoditas Alami Penurunan Harga Jelang Akhir Tahun 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/320/3192243/harga_pangan-cfRN_large.jpg
Harga Pangan Hari Ini: Bawang dan Cabai Turun, Minyak Goreng Naik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/320/3191937/pasar-FOXu_large.jpg
Harga Pangan Hari Ini Usai Natal: Bawang, Beras hingga Daging Naik Tembus Rp170.000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/320/3191830/mentan_amran-5aWT_large.jpg
Stok dan Harga Pangan Dipastikan Aman pada Libur Nataru
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement