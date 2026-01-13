Harga Pangan Dipastikan Tetap Terkendali hingga Ramadhan 2026

JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengaku optimis harga dan ketersediaan pangan tetap terkendali bahkan hingga menjelang Ramadhan mendatang.

Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan Bapanas, Rinna Syawal menegaskan seluruh masyarakat akan memperoleh pangan dengan harga yang wajar.

“Dengan seluruh langkah tersebut, kami optimistis stabilisasi harga dan pasokan pangan pada tahun 2026 dapat terus terjaga. Apalagi dalam waktu dekat kita akan memasuki Ramadhan, dan pemerintah berkomitmen memastikan seluruh masyarakat tetap memperoleh pangan dengan harga yang wajar dan pasokan yang cukup,” ujarnya dalam keterangan resminya, Selasa (13/1/2026).

Rinna menjelaskan, upaya menjaga stabilitas harga pangan pada 2025 dilakukan melalui penguatan pemantauan harga, intervensi pasar, serta pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) secara terintegrasi. Capaian tersebut menjadi modal penting untuk memperkuat kebijakan stabilisasi pangan pada 2026.

Menurutnya, Pemerintah juga akan melanjutkan berbagai instrumen utama stabilisasi, mulai dari penyaluran Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras dan jagung, bantuan pangan, Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP), Gerakan Pangan Murah (GPM), hingga penguatan Panel Harga Pangan dengan cakupan komoditas yang lebih luas.

“Pada tahun 2026, pemantauan harga akan kami perkuat melalui lebih dari seribu enumerator di seluruh Indonesia, dengan penambahan komoditas seperti beras lokal, beras medium non-SPHP, daging kerbau beku dan segar agar kebijakan yang diambil semakin presisi dan responsif,” jelas Rinna.