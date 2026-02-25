Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bapanas Sebut Harga Cabai Rawit Mulai Stabil

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 25 Februari 2026 |17:10 WIB
Bapanas Sebut Harga Cabai Rawit Mulai Stabil
Harga Cabai (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan harga cabai rawit merah yang sebelumnya berfluktuasi kini mulai menunjukkan tren penurunan. Perbaikan cuaca dan meningkatnya aktivitas panen di sejumlah sentra produksi menjadi faktor utama melandainya harga komoditas tersebut.

Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas, Maino Dwi Hartono mengatakan harga cabai sempat mengalami kenaikan akibat tingginya permintaan, curah hujan yang menghambat proses panen, serta momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

“Dengan cuaca yang mulai membaik, petikan bertambah sehingga pasokan bisa ditingkatkan untuk memenuhi permintaan pasar dan harga mulai stabil,” ujarnya sebagaimana dikutip dari keterangan resmi pada Rabu (25/2/2026).

Berdasarkan pemantauan Satgas Saber Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan, pasokan cabai rawit merah yang masuk ke Pasar Induk Kramat Jati (PIKJ) Jakarta kini rata-rata mencapai 14–18 ton per hari. 

Harga di tingkat pedagang berada di kisaran Rp65.000 per kilogram (kg), turun dibandingkan periode sebelumnya.

Di sejumlah daerah sentra produksi, harga di tingkat petani juga terpantau mengalami koreksi. Di wilayah Kediri, harga cabai rawit merah turun dari sekitar Rp70.000 menjadi Rp60.000 per kg.

Perwakilan Champion Cabai dari Sleman, Ardi menyampaikan bahwa ketersediaan cabai di sentra produksi sebenarnya masih mencukupi. 

Namun sebelumnya terkendala hujan sehingga tidak dapat dipanen optimal.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/320/3203390/harga_pangan-5Tpq_large.jpg
Harga Pangan Naik Tinggi pada Ramadhan, Pedagang: Omzet Anjlok!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/320/3203365/harga_pangan-ZXql_large.png
Harga Daging, Ayam hingga Telur Dipastikan Stabil pada Ramadhan 2026, Ini Rinciannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/320/3202194/mendag-9A3m_large.jpg
Mendag Minta Harga Pangan Tidak Naik Selama Ramadhan 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/320/3201386/mentan_amran-Afmi_large.jpg
Curhat Amran: Pemerintah Kerap Disalahkan saat Harga Pangan Naik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/320/3201359/harga_pangan-wQ7s_large.jpg
Harga Pangan Dipastikan Tak Lebihi HET Jelang Ramadhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/320/3200515/harga_pangan-QB8m_large.jpg
Harga Cabai, Daging hingga Telur Naik Jelang Ramadhan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement