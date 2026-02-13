Harga Pangan Dipastikan Tak Lebihi HET Jelang Ramadhan

JAKARTA - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang juga Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman memastikan harga pangan tidak akan melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah menjelang bulan suci Ramadhan.

Amran menjamin harga pangan stabil serta menegaskan tidak akan mentoleransi adanya kenaikan harga di atas HET, khususnya untuk komoditas pangan strategis.

"Tahun lalu kita melihat harga pangan cukup relatif stabil, kalaupun terkadang ada kenaikan 1-2 pangan komoditas strategis,” ujarnya dalam konferensi pers Gerakan Pangan Murah di Kantor Kementan, Jakarta Selatan Jumat (13/2/2026),

“Tapi tahun ini kami sampaikan kepada seluruh pengusaha seluruh Indonesia, pemerintah tidak menaikan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditentukan oleh pemerintah. Sekali lagi jangan ada menaikan harga di atas HET yang ditentukan oleh pemerintah," tambahnya.

Amran menyebut, ketersediaan stok beras nasional saat ini berada pada level tertinggi sepanjang sejarah. Per Februari 2026, stok beras tercatat mencapai 3,4 juta ton.