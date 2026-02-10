Mentan Pelototi Harga Sapi di RPH Jelang Puasa dan Lebaran 2026

Harga daging sapi paha depan maksimal Rp130.000 per kilogram dan paha belakang maksimal Rp140.000 per kilogram. (Foto: Okezone.com/Feby)

JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memperketat pengawasan harga sapi hidup di tingkat Rumah Potong Hewan (RPH). Pengawasan ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga daging sapi menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026.

“Seluruh RPH tidak boleh menaikkan harga daging. Pemerintah ingin memastikan harga sapi dan daging tetap stabil, terutama menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026,” tegasnya, sebagaimana dikutip dari keterangan resmi, Selasa (10/2/2026).

Mentan menyebutkan sebelumnya terdapat laporan di lapangan yang mengindikasikan adanya penjualan di atas harga acuan maksimal yang ditetapkan pemerintah. Ia menegaskan, kenaikan harga yang tidak wajar tidak akan ditoleransi, terlebih jika memanfaatkan momentum hari besar keagamaan.

Untuk diketahui, sebelumnya Tim Saber Pelanggaran Harga dan Keamanan Pangan yang terdiri atas unsur Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, Polri, serta dinas yang membidangi perdagangan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota telah melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) di RPH Jatimulya, Bekasi, dan RPH Dharma Jaya, Cakung, pada Minggu, 8 Februari 2026.

Dalam sidak tersebut, terindikasi adanya overfaktur harga penjualan sapi hidup di tingkat rumah potong hewan.

Merespons temuan tersebut, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan langsung mengundang para pimpinan perusahaan penggemukan sapi (feedloter) dan pengelola RPH untuk hadir dalam rapat stabilisasi. Dalam surat undangan tersebut disebutkan adanya indikasi penjualan dengan harga Rp56.500 per kilogram bobot hidup di tingkat RPH.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Agung Suganda, menyampaikan bahwa pertemuan tersebut bertujuan memastikan kembali disiplin harga di seluruh rantai pasok guna menjaga stabilisasi harga daging sapi menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026.