Stok Daging dan Bahan Pokok Aman Jelang Puasa dan Lebaran 2026

JAKARTA - Pemerintah memastikan stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan pokok menjelang bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idulfitri 1447 H. Pemerintah telah memetakan berbagai potensi risiko, terutama terkait lonjakan permintaan masyarakat yang biasanya terjadi di momen hari besar keagamaan.

“Ada kemungkinan, ada kemungkinan. Kemarin juga kami kebetulan menghadiri rapat Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) yang salah satu pokok bahasannya adalah dalam rangka menghadapi bulan suci Ramadan dan persiapan Lebaran,” ujar Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Menurut Prasetyo, langkah antisipasi dini sangat krusial agar kebutuhan dasar masyarakat tidak terganggu. “Maka ada beberapa hal yang memang sejak awal sudah coba kita antisipasi, terutama misalnya mengenai ketersediaan bahan-bahan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat,” tambahnya.

Prasetyo mengakui bahwa secara historis, peningkatan konsumsi menjelang puasa sering kali memicu kenaikan harga jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, dia memastikan pemerintah akan terus memantau pergerakan harga serta ketersediaan bahan pokok.

“Seperti biasa kan menjelang bulan puasa akan meningkat kebutuhan, dan sering di situ juga diikuti dengan meningkatnya harga-harga. Dan inilah yang kita antisipasi untuk memastikan ketersediaan bahan pokok tersebut,” pungkasnya.