HOME FINANCE HOT ISSUE

Kejar Swasembada, Menko Pangan Tegaskan Pengelolaan Sumber Daya Alam Harus Efisien dan Aman

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 31 Januari 2026 |14:07 WIB
Kejar Swasembada, Menko Pangan Tegaskan Pengelolaan Sumber Daya Alam Harus Efisien dan Aman
Ketua Tim Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional Zulkifli Hasan. (Foto: Okezone.com/PGN SAKA).
JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, yang juga Ketua Tim Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional, melakukan kunjungan kerja ke fasilitas PGN SAKA di Desa Pangkahwetan, Gresik, untuk meninjau produksi migas sekaligus memastikan pengelolaan sumber daya alam yang efisien dan aman.

Menko Pangan menilai capaian produksi minyak PGN SAKA di WK Pangkah sepanjang 2025 melampaui target APBN dan menjadi kontribusi nyata industri hulu migas dalam menjaga ketersediaan pasokan energi nasional. Selain itu, penerapan budaya keselamatan kerja di wilayah operasi PGN SAKA juga dinilai berjalan dengan sangat baik.

“Presiden menekankan agar tidak ada kebocoran sumber daya alam. Apa yang telah dicapai dalam mendukung swasembada energi nasional harus terus ditingkatkan,” tegas Zulkifli Hasan, Sabtu (31/1/2026).

Hingga akhir 2025, PGN SAKA mencatatkan kinerja produksi yang melampaui target serta menjaga keandalan operasi. Perusahaan hulu minyak dan gas bumi (migas) yang merupakan bagian dari Sub Holding Gas Pertamina ini juga menargetkan keberlangsungan produksi hulu migas melalui optimalisasi aset eksisting serta kelanjutan kegiatan eksplorasi dan pengembangan guna memastikan pasokan energi domestik yang stabil dan berkelanjutan.

“Kami berkomitmen mendukung pemerintah dalam memperkuat kemandirian energi melalui peningkatan produksi hulu migas, sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan dan sosial bersama masyarakat di sekitar wilayah operasi perusahaan,” ujar Direktur Utama PGN SAKA, Intan Fauzi.

 

