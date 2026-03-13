Harga Beras, Bawang, Cabai, dan Daging Meroket Hari Ini, Berikut Daftarnya

Harga pangan di Indonesia terus mengalami pergerakan signifikan dibandingkan hari-hari sebelumnya. (Foto: Okezone.com/Feby Novalius)

JAKARTA – Harga pangan di Indonesia terus mengalami pergerakan signifikan dibandingkan hari-hari sebelumnya. Sebagian besar komoditas utama tercatat mengalami kenaikan harga, meski ada beberapa yang turun.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) dari Bank Indonesia, Jumat (13/3/2026), bawang merah naik 55,15% menjadi Rp67.800 per kg, diikuti bawang putih naik 50,87% menjadi Rp60.650 per kg.

Untuk beras, beras kualitas bawah I melonjak 28,03% menjadi Rp18.500 per kg, sedangkan beras kualitas bawah II naik 26,55% menjadi Rp18.350 per kg. Beras kualitas medium I naik 25,71% menjadi Rp20.050 per kg, medium II naik 25,95% menjadi Rp19.900 per kg, dan beras kualitas super I serta II masing-masing naik 23,55% dan 26,35% menjadi Rp21.250 dan Rp21.100 per kg.

Cabai merah besar melonjak 85,97% menjadi Rp81.550 per kg, cabai rawit merah keriting naik 60,84% menjadi Rp71.250 per kg, sementara cabai rawit hijau turun 1,04% menjadi Rp52.200 per kg, dan cabai rawit merah naik 35,78% menjadi Rp107.200 per kg.

Daging ayam ras segar naik 18,76% menjadi Rp48.750 per kg, daging sapi kualitas I naik 16,16% menjadi Rp167.800 per kg, dan daging sapi kualitas II naik 19% menjadi Rp162.500 per kg. Gula pasir premium naik 35,01% menjadi Rp26.800 per kg, gula pasir lokal naik 20,75% menjadi Rp22.400 per kg.