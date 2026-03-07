Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Cabai Tembus Rp107.000 per Kg, Wamendag: Cuaca Pengaruhi Produksi

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 07 Maret 2026 |10:02 WIB
Harga Cabai Tembus Rp107.000 per Kg, Wamendag: Cuaca Pengaruhi Produksi
Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti melakukan pemantauan harga kebutuhan pokok di Pasar Ciputat. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA — Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti melakukan pemantauan harga kebutuhan pokok di Pasar Ciputat untuk memastikan stabilitas harga dan ketersediaan pasokan bahan pangan menjelang Idul Fitri 2026.

Roro menekankan bahwa pemantauan lapangan menjadi langkah penting bagi pemerintah untuk melihat secara langsung tren harga komoditas menjelang hari besar keagamaan.

"Hari ini kami berada di Pasar Ciputat, salah satu pasar utama di Tangsel, untuk melakukan pemantauan harga menjelang hari-hari besar, turun ke lapangan untuk melihat tren harga beberapa bahan pokok," ujarnya, Sabtu (7/3/2026).

Hasil pemantauan bersama Wakil Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Pilar Saga Ichsan menunjukkan bahwa harga minyak goreng bersubsidi Minyakita di Pasar Ciputat masih sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET), yakni Rp15.700 per liter.

Namun, terdapat beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga, salah satunya cabai rawit yang melonjak cukup tinggi. Harga acuan cabai rawit berada di kisaran Rp57.000 per kilogram, namun di lapangan ditemukan harga mencapai sekitar Rp107.000 per kilogram.

"Permintaan masyarakat meningkat menjelang hari besar, ini memang tren tahunan. Selain itu, faktor cuaca, seperti hujan, juga memengaruhi produksi," jelas Roro.

Selain cabai, harga bawang juga mengalami kenaikan tipis, dari sekitar Rp38.000 menjadi Rp40.000 per kilogram.

Roro menambahkan bahwa pemerintah pusat terus berkoordinasi dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk memastikan distribusi pangan berjalan lancar dan stok kebutuhan pokok tetap aman.

"Stoknya sudah aman dan cukup, hanya perlu diperkuat distribusinya," tuturnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/338/3205458//pramono_anung-S1z9_large.jpg
Perang Iran Vs AS-Israel, Pramono Jamin Stok Beras hingga Daging di Jakarta Aman 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/320/3205119//cabai_rawit_merah-vCjG_large.jpg
Harga Daging Sapi Rp144.000, Cabai Rawit Merah Makin Pedas Rp82.300 per Kg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/320/3204954//beras-pcZx_large.jpg
Jangan Khawatir! Stok Beras, Gula sampai Cabai Aman Jelang Lebaran 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/320/3204511//petani-G0M3_large.jpg
Nilai Tukar Petani Naik 1,5 Persen Berkat Harga Cabai, Sawit hingga Karet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/320/3202441//sidak-q9Xv_large.jpg
Sidak Pasar, Satgas Saber Pangan Temukan Penjualan Ayam dan Beras Tak Sesuai Aturan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/17/320/3202015//pasar-pgFq_large.jpg
Jelang Ramadhan, Masyarakat Diminta Tak Panic Buying
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement