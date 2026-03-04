Jangan Khawatir! Stok Beras, Gula sampai Cabai Aman Jelang Lebaran 2026

JAKARTA – Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, memastikan stok kebutuhan pokok aman menjelang Hari Raya Lebaran 2026. Data neraca pangan menunjukkan posisi surplus untuk komoditas strategis nasional, termasuk beras, jagung, gula konsumsi, dan cabai.

“Insyaallah, masyarakat tidak perlu khawatir,” ujar Amran, Rabu (4/3/2026).

Menurutnya, ketersediaan pangan tersebut tidak hanya terjadi secara nasional, tetapi juga di tingkat daerah. Pemerintah melakukan pemantauan harian untuk memastikan produksi dan distribusi berjalan lancar, terutama selama momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) puasa dan Lebaran.

"Ini kami pantau harian. Jadi, stok ada, produksi berjalan, distribusi kita kawal. Target kita sederhana: Lebaran tenang, harga stabil, masyarakat tersenyum,” imbuh Amran.

Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan, harga cabai rawit merah secara nasional tercatat turun 4,95 persen dalam sepekan terakhir, dari Rp77.937 per kilogram pada 24 Februari 2026 menjadi Rp74.082 per kilogram pada 3 Maret 2026.