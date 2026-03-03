Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Impor Beras Khusus dari AS, Menko Pangan Tegaskan Bukan untuk Konsumsi Harian

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 03 Maret 2026 |08:19 WIB
Impor Beras Khusus dari AS, Menko Pangan Tegaskan Bukan untuk Konsumsi Harian
Beras yang akan diimpor dari AS merupakan jenis khusus. (Foto: Okezone.com)
JAKARTA - Pemerintah memberikan penjelasan lebih rinci terkait rencana impor beras dari Amerika Serikat (AS). Beras yang akan diimpor merupakan jenis khusus, seperti beras Jepang, yang bukan untuk konsumsi harian masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut impor tersebut hanya sebesar 1.000 ton dan menjadi bagian dari skema kerja sama dagang timbal balik antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam kerangka Agreement of Reciprocal Trade (ART).

"Oh, yang beras itu mengenai beras khusus," kata Zulhas, Selasa (3/3/2026).

Ia menegaskan beras yang dimaksud bukan beras biasa yang dikonsumsi masyarakat sehari-hari, melainkan beras dengan spesifikasi tertentu yang menyasar segmen khusus.

"Seperti beras Jepang, itu disebut beras khusus. Ada juga beras untuk penderita diabetes. Yang jelas, ini bukan beras untuk makanan pokok kita," ujarnya.

Menurutnya, praktik impor beras khusus bukan hal baru. Indonesia juga memiliki perjanjian serupa dengan Jepang, terutama untuk kebutuhan restoran Jepang yang membutuhkan jenis beras tertentu yang tidak diproduksi secara massal di dalam negeri.

Saat ditanya mengapa tidak diproduksi di dalam negeri, Zulhas mengakui faktor harga menjadi pertimbangan utama.

"Mahal, bisa lebih dari Rp100 ribu per kilogram. Siapa yang mau beli? Biasanya yang beli konsumen restoran Jepang," katanya.

 

Telusuri berita finance lainnya
